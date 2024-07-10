Песков ответил на вопрос, как обеспечить безопасность Белгорода

Для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ необходимо время, работа в этом направлении ведется. Об этом, как передает ТАСС, заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, все, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области.



«Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», - добавил представитель Кремля.



Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить вероятность ударов по Белгороду.

