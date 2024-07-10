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    Песков ответил на вопрос, как обеспечить безопасность Белгорода

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    11 комментариев

    Для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ необходимо время, работа в этом направлении ведется. Об этом, как передает ТАСС, заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, все, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области.

    «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», - добавил представитель Кремля.

    Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить вероятность ударов по Белгороду.

    Белгородская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Только за утро 9 июля в результате обстрела Шебекинского городского округа пострадали как минимум шесть человек. Днем ранее в области погибли четыре человека, пострадали более 20.

    Сегодня в Шебекино при обстреле ранения получили семь человек, один погиб.

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    Комментарии 11

    Kostiks10 Июл 2024 в 13:34
    даже не переадресовал, типа, это компетенция МО, обращайтесь к ним))
    +1−0
    Ганс-Дитрих Геншер10 Июл 2024 в 13:31
    Столицу туда ещё можно перенести.
    +1−0
    Pilat10 Июл 2024 в 13:28
    Для этого нудно сделать, что бы на Банковской стало не безопасно.
    +0−3
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