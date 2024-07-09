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    Взрывная травма и огнестрельный перелом костей. Число раненых за утро в Белгородской области растет

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    Количество пострадавших после утреннего обстрела Шебекинского городского округа 9 июля увеличилось до шести человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В результате атаки на торговый объект в селе Новая Таволжанка ранены три человека. У одной женщины контузией и сотрясением головного мозга, у второй - тяжелая минно-взрывная травма руки, осколочные ранениями ног и туловища и огнестрельный перелом костей ноги. У мужчины - осколочное ранение руки. Все они госпитализированы.

    Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения руки при атаках БПЛА в селе Вознесеновка. Его везут в больницу Белгорода. В частом доме начался пожар.

    "Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах", - отмечает Гладков.

    За 40 минут до этого Гладков сообщал о двух раненых в результате утренних атак. За минувшие сутки в области погибли четыре человека, пострадали более 20.

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