Взрывная травма и огнестрельный перелом костей. Число раненых за утро в Белгородской области растет

Количество пострадавших после утреннего обстрела Шебекинского городского округа 9 июля увеличилось до шести человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки на торговый объект в селе Новая Таволжанка ранены три человека. У одной женщины контузией и сотрясением головного мозга, у второй - тяжелая минно-взрывная травма руки, осколочные ранениями ног и туловища и огнестрельный перелом костей ноги. У мужчины - осколочное ранение руки. Все они госпитализированы.

Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения руки при атаках БПЛА в селе Вознесеновка. Его везут в больницу Белгорода. В частом доме начался пожар.