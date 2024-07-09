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    Сброс боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по автомобилям: в Белгородской области новые раненые

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    Белгородская область продолжает подвергаться атакам ВСУ. В Шебекинском городском округе утром 9 июля пострадали, по предварительным данным, два мирных жителя, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    Двое мужчин получили ранения в селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с беспилотника и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям. Пациента с осколочным ранением плеча скорая везёт в больницу Белгорода. Второго, с осколочным ранением грудной клетки и плеча, будут лечить в областной клинической больнице. Повреждены две легковые машины.

    В Шебекино и селе Новая Таволжанка в четырех социальных объектах выбиты окна, посечены фасады и кровли. В селе Вознесеновка загорелся частный дом.

    За минувшие сутки в области в результате атак погибли четыре человека и пострадали 20, в том числе в течение ночи.

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    Комментарии 1

    Хиха Хахинен09 Июл 2024 в 09:53
    Зря просроченный василич всё это начал, в феврале, ох зря..
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