Сброс боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по автомобилям: в Белгородской области новые раненые

Белгородская область продолжает подвергаться атакам ВСУ. В Шебекинском городском округе утром
Двое мужчин получили ранения в селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с беспилотника и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям. Пациента с осколочным ранением плеча скорая везёт в больницу Белгорода. Второго, с осколочным ранением грудной клетки и плеча, будут лечить в областной клинической больнице. Повреждены две легковые машины.
В Шебекино и селе Новая Таволжанка в четырех социальных объектах выбиты окна, посечены фасады и кровли. В селе Вознесеновка загорелся частный дом.
За минувшие сутки в области в результате атак погибли четыре человека и пострадали 20, в том числе в течение ночи.