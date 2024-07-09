Ночные атаки на Белгородскую область: есть раненые, много повреждений. За сутки погибли четверо, пострадали 20 человек

В течение всей ночи 9 июля противник наносил удары по Белгородской области.
В 3:11 губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах города Шебекино и села Новая Таволжанка (Шебекинский городской округ). В селе был ранен мужчина, его госпитализировали в Белгороде с осколочными ранениями обеих ног.
В 4:29 стало известно, что после шестого обстрела Шебекино местный житель получил контузию и был доставлен в больницу Белгорода.
В Шебекино частично нарушено электроснабжение, повреждены дома, машины, линия газоснабжения. В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Много повреждений в сёлах и посёлках, в селе Ржевка начался пожар, его быстро потушили, рассказывает Гладков.
Всего за сутки в области, по его словам, в результате атак погибли четыре человека, были ранены 20. В медучреждениях остаются
По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 38 беспилотников в пяти регионах, в том числе три в Белгородской области.