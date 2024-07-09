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    Ночные атаки на Белгородскую область: есть раненые, много повреждений. За сутки погибли четверо, пострадали 20 человек

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    5 комментариев

    В течение всей ночи 9 июля противник наносил удары по Белгородской области.

    В 3:11 губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах города Шебекино и села Новая Таволжанка (Шебекинский городской округ). В селе был ранен мужчина, его госпитализировали в Белгороде с осколочными ранениями обеих ног.

    В 4:29 стало известно, что после шестого обстрела Шебекино местный житель получил контузию и был доставлен в больницу Белгорода.

    В Шебекино частично нарушено электроснабжение, повреждены дома, машины, линия газоснабжения. В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Много повреждений в сёлах и посёлках, в селе Ржевка начался пожар, его быстро потушили, рассказывает Гладков.

    Всего за сутки в области, по его словам, в результате атак погибли четыре человека, были ранены 20. В медучреждениях остаются 17 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Повреждены около 160 многоквартирных домов, 60 частных домов, 40 автомобилей.

    По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 38 беспилотников в пяти регионах, в том числе три в Белгородской области.

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    Комментарии 5

    0710195209 Июл 2024 в 09:55
    "Её цель — защита людей" (c)
    +0−0
    боец РККА09 Июл 2024 в 09:02
    почему местным не раздадут винтовки и пулемёты?
    +1−0
    NSE09 Июл 2024 в 08:33
    А Вова не хочет переехать в Шебекино, что бы прочувствовать на себе плоды своих действий.
    +11−0
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