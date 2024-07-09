38 БПЛА в пяти регионах. Тушить ростовскую подстанцию начали только после работы сапёров

Дежурные средства ПВО за ночь 9 июля уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в пяти регионах: 21 БПЛА над Ростовской областью, семь над Курской, пять над Астраханской, три над Белгородской и два над Воронежской областью. Об этом информирует Минобороны.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массированная атака дронов началась около 2 часов ночи.



«Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», — отметил Голубев.

