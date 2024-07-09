38 БПЛА в пяти регионах. Тушить ростовскую подстанцию начали только после работы сапёров

Дежурные средства ПВО за ночь 9 июля уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в пяти регионах: 21 БПЛА над Ростовской областью, семь над Курской, пять над Астраханской, три над Белгородской и два над Воронежской областью. Об этом информирует Минобороны.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массированная атака дронов началась около 2 часов ночи.
«Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», — отметил Голубев.
В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА вспыхнула сухая растительность, пожар удалось оперативно ликвидировать.
В Родионово-Несветайском районе из-за атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции. К тушению удалось приступить не сразу, а только после того, как саперы проверили площадку около подстанции. Огонь охватил
В Волгоградской области, как уже сообщала «Фонтанка», также в результате атаки дронов загорелись подстанция и нефтебаза.