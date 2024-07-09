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    38 БПЛА в пяти регионах. Тушить ростовскую подстанцию начали только после работы сапёров

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    4 комментария

    Дежурные средства ПВО за ночь 9 июля уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в пяти регионах: 21 БПЛА над Ростовской областью, семь над Курской, пять над Астраханской, три над Белгородской и два над Воронежской областью. Об этом информирует Минобороны.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массированная атака дронов началась около 2 часов ночи.

    «Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», — отметил Голубев.

    В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА вспыхнула сухая растительность, пожар удалось оперативно ликвидировать.

    В Родионово-Несветайском районе из-за атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции. К тушению удалось приступить не сразу, а только после того, как саперы проверили площадку около подстанции. Огонь охватил 60 кв. м. В итоге ликвидировали пожар в 6:08, сейчас идёт охлаждение трансформаторов. Никто не пострадал, сообщил Голубев.

    В Волгоградской области, как уже сообщала «Фонтанка», также в результате атаки дронов загорелись подстанция и нефтебаза.

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    Комментарии 4

    гастарбайтер09 Июл 2024 в 09:50
    Счас в Украину f-16 завезут и цели демилитаризации можно считать выполненными?
    +1−0
    ixform09 Июл 2024 в 08:05
    да штош такое!
    фанерные самолёты угрожают космической державе..
    кстати я вчера искал фотографию Земли из космоса и чтобы там хорошо всё выглядело и чтобы было видно РФ.. таки вот и нет там РФ.. только Америка и Африка в топе выдачи bing (гугол жуткая противозаконие и нежелательная организация) и разве это нормально? Это плохой маркетинг и наверное кто-то думал своей репкой что оно само? Нет, не само.
    +5−0
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