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    Погибший и семеро раненых. Фото из Шебекино после нового обстрела

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    2 комментария
    Фото: Вячеслав Гладков
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    Один человек скончался и семеро получили ранения в результате обстрела города Шебекино 10 июля, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Мужчина умер до прибытия скорой помощи. Пострадавшие — шесть мужчин и одна женщина. Троих с осколочными ранениями везут в городскую больницу № 2 Белгорода. Мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти — в областную клиническую больницу. Трое пострадавших сами добрались до Шебекинской ЦРБ. У женщины — осколочные ранения мягких тканей грудной клетки, у двух мужчин ранения бедра.

    Пока городская администрация успела зафиксировать повреждения в трех многоквартирных домах, двух социальных объектах, на пяти коммерческих объектах и на промышленном предприятии. Повреждены 20 автомобилей, один горел, его уже потушили.

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    «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается», — добавляет Гладков.

    Вчера утром в результате обстрела в Шебекинском городском округе пострадали шесть человек.

    Фото: Вячеслав Гладков

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    Комментарии 2

    26085077110 Июл 2024 в 13:35
    Не надоело терпеть это....
    +0−0
    ixform10 Июл 2024 в 13:20
    до свадьбы заживёт
    +1−0
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