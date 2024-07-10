Погибший и семеро раненых. Фото из Шебекино после нового обстрела

Один человек скончался и семеро получили ранения в результате обстрела города Шебекино 10 июля, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мужчина умер до прибытия скорой помощи. Пострадавшие — шесть мужчин и одна женщина. Троих с осколочными ранениями везут в городскую больницу № 2 Белгорода. Мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти — в областную клиническую больницу. Трое пострадавших сами добрались до Шебекинской ЦРБ. У женщины — осколочные ранения мягких тканей грудной клетки, у двух мужчин ранения бедра.
Пока городская администрация успела зафиксировать повреждения в трех многоквартирных домах, двух социальных объектах, на пяти коммерческих объектах и на промышленном предприятии. Повреждены 20 автомобилей, один горел, его уже потушили.
«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается», — добавляет Гладков.
Вчера утром в результате обстрела в Шебекинском городском округе пострадали шесть человек.