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    Следствие просит заочно арестовать телеведущую Лазареву* за оправдание терроризма

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    16 комментариев

    Следственный комитет настаивает на заключении признанной иноагентом телеведущей Татьяны Лазаревой под стражу, об этом появилась информация на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы 10 июля.

    Меру пресечения Лазаревой будут избирать заочно. В июне стало известно, что телеведущая объявлена в розыск. Ей вменяют оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). В письме, направленном столичной полицией депутату Госдумы Андрею Альшевских, сообщалось, что дело возбуждено на основании лингвистической проверки высказывания Лазаревой. Она якобы заявила, что радуется атакам беспилотников ВСУ на российские города.

    В 2022 году телеведущая и ее бывший супруг Михаил Шац* были включены в список иноагентов на территории России. Также после этого Лазарева была не раз оштрафована за отсутствие маркировки «иноагент».

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 16

    28082014110 Июл 2024 в 13:32
    Посмотрел полный список "иностранных агентов". Есть достойные люди. Не понятно, почему "иностранных" если они являются гражданами РФ. Лазарева не задумывалась высказывая открыто своё мнение и свою позицию. А зря. Сейчас после незапамятного 37-го года наступило самое опасное время. При желании суд может за подсудимого додумать такое, что ему ни когда и в голову-то не приходило. Как говорили:"Был бы человек, а статья найдётся" От 6-ти лет раздают, как горячие пирожки.
    +0−1
    Pilat10 Июл 2024 в 13:30
    Давайте просто пошёл ей флакон с духами.
    +0−2
    28249317310 Июл 2024 в 13:15
    стукачи и чинуши гавкают, но дотянуться до Татьяны не могут
    +4−1
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