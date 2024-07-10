Следствие просит заочно арестовать телеведущую Лазареву* за оправдание терроризма

Следственный комитет настаивает на заключении признанной иноагентом телеведущей Татьяны Лазаревой под стражу, об этом появилась информация на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы 10 июля.
Меру пресечения Лазаревой будут избирать заочно. В июне стало известно, что телеведущая объявлена в розыск. Ей вменяют оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). В письме, направленном столичной полицией депутату Госдумы Андрею Альшевских, сообщалось, что дело возбуждено на основании лингвистической проверки высказывания Лазаревой. Она якобы заявила, что радуется атакам беспилотников ВСУ на российские города.
В 2022 году телеведущая и ее бывший супруг Михаил Шац* были включены в список иноагентов на территории России. Также после этого Лазарева была не раз оштрафована за отсутствие маркировки «иноагент».
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.