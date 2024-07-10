    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    769мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.86eur95.32

    Быстрый тест: выберите рисунок, а мы расскажем о ваших психологических травмах

    Разбираемся в бессознательном

    3687
    3 комментария
    Психологи показали простой тест, который выявляет психотравмы
    Психологи показали простой тест, который выявляет психотравмыФото: Полина Авдошина
    ПоделитьсяПоделиться

    Психологи регулярно обращают внимание: нарушать размеренную жизнь взрослого могут детские психотравмы, которым многие не придают значения. Порой задвинутое в дальний угол переживание настойчиво мешает жизни. А вы сами подумайте, вокруг и так стрессы, от которых никуда не скрыться. Так еще и что-то таится в глубинах подсознания, готовясь вот-вот выйти наружу. Триггером может стать даже небольшая перепалка на улице или завал на работе.

    Эксперты используют в практике тесты с иллюстрациями. По рисунку специалист может обнаружить подавленные в детстве страхи и тревоги пациентов. Предлагаем вам пройти короткий тест наших коллег из издания The Girl, который поможет быстро определить вашу проблему.

    Нужно выбрать детский рисунок, который больше всего приглянулся, а мы расскажем, что вас беспокоит больше всего.

    Выберите рисунок по душе

    Выберите рисунок по душе

    Понравился тест? Проходите следующий — по картинке рассказываем, какой вы человек. На первый взгляд это просто абстракции, но за каждой из них скрывается толкование, которое раскрывает характер выбравшего ее человека.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Быстрый тест: выберите рисунок, а мы расскажем о ваших психологических травмах

    Поделитесь результатом

    Психологи показали простой тест, который выявляет психотравмы
    Психологи показали простой тест, который выявляет психотравмыФото: Полина Авдошина

    По теме

    ТестПсихология
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Mimic10 Июл 2024 в 20:51
    Замечательно. Интересно, а если каждую из картинок уменьшить до размеров точки на экране - их диагностическая ценность от этого уменьшится или останется такой же надежной?
    +0−0
    lachavoje10 Июл 2024 в 20:11
    Угадали.
    +1−0
    Мillemelle10 Июл 2024 в 20:01
    а ведь всё так....
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close