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    Стивен Кинг высказался против участия Байдена в президентской гонке. Мимо реплики «короля ужасов» не прошел Илон Маск

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    2 комментария

    Американский писатель Стивен Кинг высказался против переизбрания действующего президента Джо Байдена на новый срок. Об этом он написал 8 июля в своих соцсетях.

    «Джо Байден был прекрасным президентом, но для него настало время — в интересах Америки, которую он так любит, — объявить, что он не станет баллотироваться на второй срок» (Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him — in the interests of the America he so clearly loves — to announce he will not run for re-election), — выразил свое мнение писатель.

    На это отреагировал владелец социальной сети Х Илон Маск, который по-своему истолковал пост «короля ужасов».

    «Даже Стивен Кинг голосует за Трампа», — написал Маск.

    Между тем Джо Байден отправил демократам Конгресса письмо, в котором заявил о твердом намерении продолжать участие в предвыборной гонке. «У нас есть одна задача. И она — победить Дональда Трампа», — приводит NYT цитату из письма.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок08 Июл 2024 в 21:35
    А что на это скажет Юрий Лоза?
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