Стивен Кинг высказался против участия Байдена в президентской гонке. Мимо реплики «короля ужасов» не прошел Илон Маск

Американский писатель Стивен Кинг высказался против переизбрания действующего президента Джо Байдена на новый срок. Об этом он написал 8 июля в своих соцсетях.

«Джо Байден был прекрасным президентом, но для него настало время — в интересах Америки, которую он так любит, — объявить, что он не станет баллотироваться на второй срок» (Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him — in the interests of the America he so clearly loves — to announce he will not run for re-election), — выразил свое мнение писатель.