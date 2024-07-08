«У нас есть одна задача — победить Дональда Трампа». Байден заявил о намерении остаться в президентской гонке

Президент США Джо Байден отправил демократам Конгресса письмо, в котором заявил о твердом намерении продолжать участие в предвыборной гонке. Об этом 8 июля сообщила газета The New York Times. Как уточняет издание, Байден сделал это после того, как некоторые высокопоставленные члены Палаты представителей в частном порядке заявили коллегам, что ему следует прекратить свою кампанию.
«Вопрос о том, как нам двигаться дальше, уже больше недели широко обсуждается. И пришло время положить этому конец. У нас есть одна задача. И она — победить Дональда Трампа», — приводит NYT цитату из письма Байдена.
Напомним, что накануне сообщалось о намерении демократов требовать от Байдена выйти из президентской гонки до пятницы. 27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По итогам дебатов 67% зрителей присудили победу Трампу. После этого некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах.