«У нас есть одна задача — победить Дональда Трампа». Байден заявил о намерении остаться в президентской гонке

Президент США Джо Байден отправил демократам Конгресса письмо, в котором заявил о твердом намерении продолжать участие в предвыборной гонке. Об этом 8 июля сообщила газета The New York Times. Как уточняет издание, Байден сделал это после того, как некоторые высокопоставленные члены Палаты представителей в частном порядке заявили коллегам, что ему следует прекратить свою кампанию.



«Вопрос о том, как нам двигаться дальше, уже больше недели широко обсуждается. И пришло время положить этому конец. У нас есть одна задача. И она — победить Дональда Трампа», — приводит NYT цитату из письма Байдена.

