    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-з

    765мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    «У нас есть одна задача — победить Дональда Трампа». Байден заявил о намерении остаться в президентской гонке

    1001
    3 комментария

    Президент США Джо Байден отправил демократам Конгресса письмо, в котором заявил о твердом намерении продолжать участие в предвыборной гонке. Об этом 8 июля сообщила газета The New York Times. Как уточняет издание, Байден сделал это после того, как некоторые высокопоставленные члены Палаты представителей в частном порядке заявили коллегам, что ему следует прекратить свою кампанию.

    «Вопрос о том, как нам двигаться дальше, уже больше недели широко обсуждается. И пришло время положить этому конец. У нас есть одна задача. И она — победить Дональда Трампа», — приводит NYT цитату из письма Байдена.

    Напомним, что накануне сообщалось о намерении демократов требовать от Байдена выйти из президентской гонки до пятницы. 27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По итогам дебатов 67% зрителей присудили победу Трампу. После этого некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАДжо Байден
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    alanfil08 Июл 2024 в 19:05
    По старческому маразму победа гарантирована. Что-то в США кроме старперов и политиков не осталось?
    +0−0
    vasili.lavrovsky08 Июл 2024 в 17:33
    Трампушка надоел до ужаса.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close