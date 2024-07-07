Axios: демократы намерены требовать от Байдена выйти из президентской гонки до следующей пятницы

Значительное количество представителей Демократической партии США намерены сообща просить действующего американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки к пятнице, 12 июля. Об этом сообщает издание Axios. Таким образом, в публикации не только делается акцент на возросшем количестве демократов, желающих заменить Байдена на иного кандидата, но и указывается дата, на которую они ориентируются. 11 июля, после завершения трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне, действующий президент и одновременно кандидат в президенты, как раз планирует провести пресс-конференцию.

По данным Axios, обращаться к Байдену с просьбой об отказе от участия в выборах намерены все — от экс-президента США Барака Обамы до лидеров конгресса. Американский президент в их представлении уже ничего не может сделать, чтобы изменить ситуацию после дебатов с Дональдом Трампом.

«Каждый, кого не зовут Байден и кому не платит президент, осознает, в какой глубокой яме он находится», — заявил изданию его собеседник из числа высокопоставленных представителей Демократической партии.

Между тем, всего пару дней назад Джо Байден подтвердил готовность и далее участвовать в президентских выборах, опровергнув слухи о том, что он рассматривает вариант с выходом из борьбы за высший пост.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По итогам дебатов 67% зрителей присудили победу Трампу.



После этого некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах. По данным СМИ, Байден мог бы выйти из президентской гонки только в том случае, если такое решение приняли люди из его окружения — ближайшие родственники и друзья.

Опрос Reuters даже выявил кандидата от демократов, который смог бы заменить Байдена и обойти Трампа на выборах президента США.

