«Я участвую в гонке и собираюсь снова победить»: Байден заявил, что не откажется от участия в выборах

Действующий 46-й президент США Джо Байден 5 июля подтвердил готовность и далее участвовать в президентских выборах, опровергнув слухи о том, что он рассматривает вариант с выходом из борьбы за высший пост. Заявление прозвучало на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании Байдена в штате Висконсин. «Было множество спекуляций на тему того, что Джо будет делать, останется ли он в гонке», — сказал Байден, отметив, что причиной тому послужило «не лучшее выступление» его на дебатах с Дональдом Трампом.

«Вот мой ответ. Я участвую в гонке и собираюсь снова победить», — провозгласил он (цитата по ТАСС). И повторил: «Позвольте мне сказать как можно яснее: я остаюсь в гонке! Я собираюсь победить Дональда Трампа».

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По итогам дебатов 67% зрителей присудили победу Трампу.



После этого некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах. По данным СМИ, Байден мог бы выйти из президентской гонки только в том случае, если такое решение приняли люди из его окружения — ближайшие родственники и друзья.