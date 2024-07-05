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    «Я участвую в гонке и собираюсь снова победить»: Байден заявил, что не откажется от участия в выборах

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    Действующий 46-й президент США Джо Байден 5 июля подтвердил готовность и далее участвовать в президентских выборах, опровергнув слухи о том, что он рассматривает вариант с выходом из борьбы за высший пост. Заявление прозвучало на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании Байдена в штате Висконсин.

    «Было множество спекуляций на тему того, что Джо будет делать, останется ли он в гонке», — сказал Байден, отметив, что причиной тому послужило «не лучшее выступление» его на дебатах с Дональдом Трампом.

    «Вот мой ответ. Я участвую в гонке и собираюсь снова победить», — провозгласил он (цитата по ТАСС). И повторил: «Позвольте мне сказать как можно яснее: я остаюсь в гонке! Я собираюсь победить Дональда Трампа».

    27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По итогам дебатов 67% зрителей присудили победу Трампу.

    После этого некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах. По данным СМИ, Байден мог бы выйти из президентской гонки только в том случае, если такое решение приняли люди из его окружения — ближайшие родственники и друзья.

    Опрос Reuters даже выявил кандидата от демократов, который смог бы заменить Байдена и обойти Трампа на выборах президента США.

    Конгрессмены от Демократической партии США и спонсоры предвыборной кампании демократов, по информации СМИ, начали готовить обращение к Байдену с просьбой выйти из президентской гонки.

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    Джо БайденВыборыГонкаУчастиеВыходДебатыДональд Трамп
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