    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    764мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.13eur95.57

    Братья Османа Омарова вышли на свободу после ареста

    3288
    12 комментариев

    Все братья организатора терактов в Дагестане Османа Омарова вышли на свободу. Срок их ареста по административной статье закончился, сообщил 8 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

    Террорист Осман Омаров и освобожденные из-под ареста братья являются сыновьями экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он также был под стражей 10 суток за административное правонарушение. Старшего Омарова выпустили 4 июля, а затем снова задержали. В этот раз по подозрению в финансовых преступлениях. Речь идет о хищении 700 тысяч рублей.

    Напомним, что после произошедших вечером 23 июня терактов в Дагестане задержали и арестовали пятерых сыновей Магомеда Омарова. Всем им дали от 10 до 13 суток за мелкое хулиганство. Двое из них якобы вели себя неадекватно, агрессивно, выражались нецензурной бранью и нарушали общественный порядок. Еще трое сыновей не выполняли законное требование представителя власти.

    Их брат Осман Омаров признан организатором теракта в Дагестане. 23 июня Омаров вместе с вооруженной группой людей устроил стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. В ходе контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДагестанТеракт
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    chip108 Июл 2024 в 12:42
    Арестовали их не просто так, а для их же безопасности, на Северном Кавказе принципы кровной мести никто не отменял, у погибших полицейских остались родственники и друзья, которые проведут свой суд!
    +0−1
    Kit.08 Июл 2024 в 12:25
    Братья?

    "Мы пойдем другим путём"?
    +0−1
    26718477308 Июл 2024 в 12:19
    Это зверье тоже россияне? Или исламские российские мусульманские друзья «рюский насия»?
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close