Братья Османа Омарова вышли на свободу после ареста

Все братья организатора терактов в Дагестане Османа Омарова вышли на свободу. Срок их ареста по административной статье закончился, сообщил 8 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
Террорист Осман Омаров и освобожденные из-под ареста братья являются сыновьями экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он также был под стражей
Напомним, что после произошедших вечером
Их брат Осман Омаров признан организатором теракта в Дагестане.