Братья Османа Омарова вышли на свободу после ареста

Все братья организатора терактов в Дагестане Османа Омарова вышли на свободу. Срок их ареста по административной статье закончился, сообщил 8 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.



Террорист Осман Омаров и освобожденные из-под ареста братья являются сыновьями экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он также был под стражей 10 суток за административное правонарушение. Старшего Омарова выпустили 4 июля , а затем снова задержали. В этот раз по подозрению в финансовых преступлениях. Речь идет о хищении 700 тысяч рублей.

