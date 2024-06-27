Сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова признан организатором теракта в Дагестане

Сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Об этом сообщает 27 июня пресс-служба Верховного суда республики.
Такое заключение следует из судебного решения об аресте подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, который был помещен под стражу сегодня вечером. В пресс-релизе об аресте предполагаемого сообщника боевиков говорится, что он вступил в созданную
По версии следствия, обвиняемый не стал присягать лидеру преступной группы, но помогал ему и другим нападавшим. В самом теракте арестованный участие не принимал. В чём именно заключалась его помощь нападавшим, не уточняется.
Как ранее сообщалось, сыновья бывшего главы района Магомеда Омарова Осман и Адиль, а также его племянники — Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев — подозревались в совершении террористических актов. Все они были убиты.
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.