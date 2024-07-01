Пятеро сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова были арестованы из-за мата. Отца задержали по той же статье

Пятерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали на срок от 10 до 13 суток за мелкое хулиганство с использованием матерной лексики. Об этом 1 июля сообщает РБК со ссылкой на постановления Советского районного суда Махачкалы.

Ранее источники в силовых структурах региона подтверждали ТАСС задержание шестерых сыновей Омарова — через три дня после теракта в Махачкале и Дербенте, во время которых боевики совершили нападения на церкви, синагоги и полицейских.