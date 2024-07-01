Пятеро сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова были арестованы из-за мата. Отца задержали по той же статье

Пятерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали на срок от 10 до 13 суток за мелкое хулиганство с использованием матерной лексики. Об этом 1 июля сообщает РБК со ссылкой на постановления Советского районного суда Махачкалы.
Ранее источники в силовых структурах региона подтверждали ТАСС задержание шестерых сыновей Омарова — через три дня после теракта в Махачкале и Дербенте, во время которых боевики совершили нападения на церкви, синагоги и полицейских.
По данным РБК, в отношении Исы и Адилпаши Омаровых были рассмотрены дела по части 1 статьи 20.1 КоАП — мелкое хулиганство. Каждый из них якобы «вел себя неадекватно, агрессивно, выражался нецензурной бранью и нарушил общественный порядок». В отношении Муртазаали, Исамагомеда и Омара были рассмотрены дела по части 2 аналогичной статьи — мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти. Только Адилпаша не признал свою вину.
Их отец был арестован по той же самой статье в тот же день — 26 июня.
На следующий день еще один подозреваемый в причастности к теракту в Дербенте был арестован Советским районным судом Махачкалы, а убитый Осман Омаров был назван судом «организатором преступной группы для совершения терактов в Дагестане».
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.