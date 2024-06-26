«Выражался нецензурной бранью, выражая неуважение к обществу»: мат назван причиной ареста отца предполагаемых боевиков в Дагестане

Нецензурная брань в присутствии граждан, нарушение общественного порядка и выражение неуважения к обществу названы причинами административного ареста на десять суток бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Ленинского районного суда Махачкалы. Уволенный после контртеррористической операции глава района был признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Он свою вину не признал.



Из документа следует, что инцидент произошел 24 июня в 22:45, когда Омаров, выйдя из автомобиля, начал ругаться матом у проезжей части дороги в присутствии мимо проходящих людей. Ранее «Фонтанка» писала о задержании Омарова, последовавшем за нападениями боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня: вооруженные мужчины устроили стрельбу в двух православных храмах, синагоге и на посту ДПС. Жертвами стали 21 человек, из них 16 — полицейские. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были убиты.

ФСБ проверяет информацию об участии сына Омарова в нападении террористов. В настоящее время в нападениях на церкви и синагоги подозреваются дети Омарова Осман и Адиль и племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Все они были убиты во время боестолкновений. Тот факт, что трое из боевиков являлись родственниками главы Сергокалинского района, источник в силовых структурах подтвердил агентству ТАСС.

