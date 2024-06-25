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    Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров задержан по статье о мелком хулиганстве. Его дети — предполагаемые участники терактов

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    Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан по статье уголовного кодекса о мелком хулиганстве. Об этом стало известно 25 июня из материала «Коммерсанта».

    Ранее Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия и освободили от должности. Источник РБК сообщал, что ФСБ проверяет информацию об участии его сына в нападении террористов. В настоящее время в нападениях на церкви и синагоги подозреваются дети Омарова — Осман и Адиль — и племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Все эти родственники бывшего главы района были убиты во время боестолкновений. Тот факт, что трое из боевиков являлись родственниками главы Сергокалинского района, источник в силовых структурах подтвердил агентству ТАСС.

    Собеседник ТАСС добавил, что к статье о мелком хулиганстве в ближайшее время прибавится более тяжкая статья.

    23 июня вооруженные мужчины устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. Они напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами стали 21 человек, из них 16 — полицейские. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были убиты.

    Глава Дагестана анонсировал ревизию личных дел руководства республики после теракта.

    Во время контртеррористической операции погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.

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