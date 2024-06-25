Глава Дагестана анонсировал ревизию личных дел руководства республики после теракта

Ревизия личных дел всех чиновников начнется в Дагестане после произошедших терактов. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов 25 июня в ходе 35-й сессии Народного собрания.
«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты в республике, в том числе и депутатов», — заявил Меликов.
Кроме того, правоохранители будут разбираться, как в регионе формируются спящие ячейки и кем они спонсируются. Меликов напомнил, что среди террористов были сыновья и племянник экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
«Нет ли у нас таких же глав, которые уснули и превратили свой муниципалитет в спящую ячейку, но не террористическую, а в ячейку, которой не добудишься, чтобы она работала во благо людей?» — добавил глава Дагестана.
Также на сессии Народного собрания обсудили вопрос ношения никаба. Меликов отметил, что эта одежда не характерна для кавказских народов, однако не является причиной развития радикализма.
Напомним, что вечером 23 июня боевики обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагогу и пост ДПС. В селе Сергокала обстреляли машину с полицейскими. В результате теракта погибли 16 полицейских и четыре мирных жителя. Среди них — охранник церкви в Махачкале, который был убит, когда пошел закрывать двери снаружи, и 66-летний священник храма в Дербенте.