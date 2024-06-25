Глава Дагестана анонсировал ревизию личных дел руководства республики после теракта

Ревизия личных дел всех чиновников начнется в Дагестане после произошедших терактов. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов 25 июня в ходе 35-й сессии Народного собрания.



«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты в республике, в том числе и депутатов», — заявил Меликов.



Кроме того, правоохранители будут разбираться, как в регионе формируются спящие ячейки и кем они спонсируются. Меликов напомнил, что среди террористов были сыновья и племянник экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

