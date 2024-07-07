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    В Краснодаре отцы семейств и мигранты вступили в схватку за доступ детей на игровую площадку. Бастрыкин затребовал доклад

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту массовой драки жителей Краснодара с трудовыми мигрантами. Информацию о поручении главы СК 7 июля публикует телеграм-канал ведомства.

    Согласно изложенной в пресс-релизе версии, первопричиной конфликта послужил конфликт детей: якобы отпрыски приезжих перестали пускать местное подрастающее поколение на игровые площадки. Благородные отцы несправедливо обиженных краснодарских чад пытались, как гласит сообщение СК, договориться с мигрантами и сделать площадки общими, но натолкнулись на оскорбления и агрессию.

    Тут и началась потасовка, в которой приняли участие несколько десятков взрослых мужей; на кадрах, попавших в социальные сети, можно видеть, как дипломатия сменяется массовой дракой, в которой одного валяют по земле, другого — бьют ногой.

    тг-канал Жк Восток / Лавочкина / Краснодар

    По данным ГУ МВД Кубани, инцидент произошел 6 июля на улице Лавочкина. Когда на место прибыл наряд полиции, участники битвы за детскую площадку уже успели ретироваться. В настоящее время их личности устанавливают; органами местного СК организована процессуальная проверка.

    Ранее Александр Бастрыкин, выступая 27 июня на ПМЮФ, заявил, что в России нет миграционной политики. По его словам, нам надо не иностранную рабочую силу в страну завозить, а развивать внутреннюю трудовую миграцию.

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    Александр БастрыкинМигрантыПлощадкаСКМассовая дракаУлица лавочкина
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