Минюст назвал новых иностранных агентов. Среди них — экс-мундепы из Петербурга

Министерство юстиции РФ 5 июля объявило о включении в реестр иностранных агентов журналистки Олеси Герасименко*, юриста Института права и публичной политики* Григория Вайпана*, журналиста Сергея Ежова*, бывшего петербургского муниципального депутата и активиста из «Яблока» Сергея Трошина* и другого экс-мундепа из Петербурга — Федора Уткина*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По заявлению ведомства, Григорий Вайпан, помимо прочего, «распространял недостоверную информацию о решениях и проводимой политике органов публичной власти России, выступал против СВО на Украине», журналистка Олеся Герасименко «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», Сергей Ежов «призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан России», Сергей Трошин «осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений», а Федор Уткин вдобавок ко всему «участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».