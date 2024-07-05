    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, зап

    754мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.13eur95.57

    Минюст назвал новых иностранных агентов. Среди них — экс-мундепы из Петербурга

    7041
    30 комментариев

    Министерство юстиции РФ 5 июля объявило о включении в реестр иностранных агентов журналистки Олеси Герасименко*, юриста Института права и публичной политики* Григория Вайпана*, журналиста Сергея Ежова*, бывшего петербургского муниципального депутата и активиста из «Яблока» Сергея Трошина* и другого экс-мундепа из Петербурга — Федора Уткина*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

    По заявлению ведомства, Григорий Вайпан, помимо прочего, «распространял недостоверную информацию о решениях и проводимой политике органов публичной власти России, выступал против СВО на Украине», журналистка Олеся Герасименко «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», Сергей Ежов «призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан России», Сергей Трошин «осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений», а Федор Уткин вдобавок ко всему «участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

    *Внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов.

    **Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИноагентРеестрСписокМинюстОлеся герасименко
    ЛАЙК8
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ31
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close