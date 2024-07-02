Шестерых воспитанников московского детского сада покусали осы. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы №1505, к которой относится этот детский сад, Григория Шандалова.
«Во время дневной прогулки в детском саду школы №1505 шестерых воспитанников покусали осы. Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся родителям», — пояснил Шандалов.
Также директор уточнил, что после осмотра медиков госпитализация никому не потребовалась. Некоторых ребят родители забрали домой, чтобы понаблюдать их дальнейшее состояние.
На территории детского сада сейчас проводится дезинсекция.
В московском детском саду шестерых воспитанников покусали осы
Шестерых воспитанников московского детского сада покусали осы. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы №1505, к которой относится этот детский сад, Григория Шандалова.
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