Осенью Госдума может рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Госдума в октябре собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом первый зампред думского комитета по просвещению справедливоросс Яна Лантратова сообщила РИА Новости в интервью, опубликованном 2 июля . По её словам, законопроект предполагает замену ЕГЭ традиционными государственными экзаменами.



Если закон примут, он может вступить в силу 1 января 2025 года . И тогда полученные до этой даты результаты ЕГЭ будут действительны четыре года, и вузы смогут их принимать в качестве вступительных испытаний.



Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму в июне депутаты от трех фракций: ЛДПР, КПРФ и СРЗП. В пояснительной записке говорится о росте суицидов среди подростков в связи с ЕГЭ, о высоких расходах государства на его проведение и родительских расходах на репетиторов. Кроме того, по оценке экспертов, коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. По словам Яны Лантратовой, теперь обучение в школе подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, и этот формат не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников.

