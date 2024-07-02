Осенью Госдума может рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Госдума в октябре собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом первый зампред думского комитета по просвещению справедливоросс Яна Лантратова сообщила РИА Новости в интервью, опубликованном
Если закон примут, он может вступить в силу
Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму в июне депутаты от трех фракций: ЛДПР, КПРФ и СРЗП. В пояснительной записке говорится о росте суицидов среди подростков в связи с ЕГЭ, о высоких расходах государства на его проведение и родительских расходах на репетиторов. Кроме того, по оценке экспертов, коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. По словам Яны Лантратовой, теперь обучение в школе подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, и этот формат не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников.
В Рособрнадзоре заявляли, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ только в случае, если будет предложена альтернативная «рабочая схема».