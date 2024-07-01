Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок
Приговор вступит в силу после задержания украинского журналиста. Также Гордону на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.
Обвинение связано с видео на YouTube-канале Гордона и его интервью для украинских телеканалов, размещенных в марте 2022 года.
С июля 2022 года Дмитрий Гордон был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом РФ. 2 сентября того же года его внесли в реестр иноагентов.
* Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.
Гордона* заочно приговорили к
14 годам колонии за призывы к терроризму
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к
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