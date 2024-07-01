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    Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии за призывы к терроризму

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    Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии телеведущего Дмитрия Гордона по обвинению в призывах к терроризму и развязыванию войны, фейках про российскую армию и экстремизме. Об этом сообщил ТАСС 1 июля.

    «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет», — сообщили в суде. Первые три года, по решению суда, он должен провести в тюрьме, остальные — в колонии общего режима.

    Приговор вступит в силу после задержания украинского журналиста. Также Гордону на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.

    Обвинение связано с видео на YouTube-канале Гордона и его интервью для украинских телеканалов, размещенных в марте 2022 года.

    С июля 2022 года Дмитрий Гордон был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом РФ. 2 сентября того же года его внесли в реестр иноагентов.

    * Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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