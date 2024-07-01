Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии за призывы к терроризму

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии телеведущего Дмитрия Гордона по обвинению в призывах к терроризму и развязыванию войны, фейках про российскую армию и экстремизме. Об этом сообщил ТАСС 1 июля.



«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет », — сообщили в суде. Первые три года, по решению суда, он должен провести в тюрьме, остальные — в колонии общего режима.



Приговор вступит в силу после задержания украинского журналиста. Также Гордону на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.



Обвинение связано с видео на YouTube-канале Гордона и его интервью для украинских телеканалов, размещенных в марте 2022 года.



С июля 2022 года Дмитрий Гордон был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом РФ. 2 сентября того же года его внесли в реестр иноагентов.



* Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

