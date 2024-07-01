«Опираясь на опыт предков»: в РФ разработали «парящую» сеть для защиты от дронов. Она крепится на дирижаблях

В России разработали новую систему защиты объектов от беспилотников «Барьер», которая представляет собой «парящую» сеть, крепящуюся на аэростатах. Инновацию представили 1 июля на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА» в Санкт-Петербурге.
По словам гендиректора компании — разработчика системы АО «Первый дирижабль» Полины Албек, источником вдохновения для инженеров и проектировщиков стала Первая мировая война, когда дирижабли с подвешенными на них тросами из цепей активно использовались в целях обороны.
«Первый дирижабль» специализируется на производстве грузовых аэростатов. Именно они и стали своего рода «несущей основой» защитной сети. Максимальная нагрузка на дирижабль достигает 30 килограммов. Аэростаты для «Барьера» производит сама компания, сети — специализированные предприятия. При обнаружении БПЛА, приближающихся к объекту, дирижабли поднимаются в воздух и «ловят» дроны сетью, которая с «добычей» тут же отделяется от аэростата. Утверждается, что «Барьер» прошёл испытания на полигоне и на систему уже есть предзаказы. Заявленная высота эффективной работы аэростатов — до 300 метров.
По словам Албек, «Барьер» создавали «опираясь на опыт предков».