«Опираясь на опыт предков»: в РФ разработали «парящую» сеть для защиты от дронов. Она крепится на дирижаблях

В России разработали новую систему защиты объектов от беспилотников «Барьер», которая представляет собой «парящую» сеть, крепящуюся на аэростатах. Инновацию представили 1 июля на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА» в Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора компании — разработчика системы АО «Первый дирижабль» Полины Албек, источником вдохновения для инженеров и проектировщиков стала Первая мировая война, когда дирижабли с подвешенными на них тросами из цепей активно использовались в целях обороны.