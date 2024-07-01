Плевались на остановке. В Петербурге мужчина решил проучить подростков ножом

Полиция задержала 35-летнего мужчину, который размахивал ножом перед школьницей после ее резкого ответа на замечание о плевках. Об этом 1 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, компания молодых людей стояла на остановке общественного транспорта на Бухарестской улице, когда к ним подошел мужчина и сделал замечание молодому человеку за то, что тот плевался. В дискуссию вступила 15-летняя девушка, которая попросила мужчину отойти от них, что и стало причиной конфликта. В какой-то момент мужчина достал нож-«бабочку» и будто бы стал им размахивать, а после уехал на 282-м автобусе.