Часть сгоревшего «Крокуса» собираются передать под выставочные площади

Часть сгоревшего «Крокус Сити Холла» после восстановления могут передать под выставочные площади, сообщает 1 июня РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, региональная администрация по этому вопросу находится в контакте с собственником.



«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», — сказал Воробьев, комментируя планы по восстановлению здания.



Ранее он рассказывал, что концертного зала здесь больше не будет, но планируется восстановить границы поврежденного комплекса.



Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу и подожгли здание. По официальным данным, погибли 144 человека, 551 человек пострадал. В рамках уголовных дел, связанных с этим терактом, арестованы 18 человек.

