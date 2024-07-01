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    Теракт в «Крокус Холле»

    Часть сгоревшего «Крокуса» собираются передать под выставочные площади

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    Часть сгоревшего «Крокус Сити Холла» после восстановления могут передать под выставочные площади, сообщает 1 июня РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, региональная администрация по этому вопросу находится в контакте с собственником.

    «Там будет, скорее всего, выставочная площадь», — сказал Воробьев, комментируя планы по восстановлению здания.

    Ранее он рассказывал, что концертного зала здесь больше не будет, но планируется восстановить границы поврежденного комплекса.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу и подожгли здание. По официальным данным, погибли 144 человека, 551 человек пострадал. В рамках уголовных дел, связанных с этим терактом, арестованы 18 человек.

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