Концертного зала «Крокус Сити Холл» больше не будет, но контур здания воссоздадут

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 июня сообщил «РИА Новости», что сгоревший в результате теракта концертный зал в Подмосковье воссоздавать не будут. Вместе с тем Crocus Group отметил, что планирует восстановить границы поврежденного комплекса.
«Плoщадь здaния, где находился «Крокус сити холл», [составляет] 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м. — прогоревшие кровля и периметр», — рассказали представители компании «ТАСС».
Концертный зал «Крокус Сити Холл» находился посреди делового центра и в окружении других зданий. Рядом — станция московского метро «Мякинино». В связи со всем этим вокруг обгоревшего здания ходит много людей. Территорию необходимо привести в порядок. Внутренние конструкции сгоревшей части здания восстанавливать не планируется.
Будет ли организован на этом месте мемориал жертвам теракта, пока неизвестно. Ранее губернатор Московской области отмечал, что на этом месте может появиться памятный сквер.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В концертно-развлекательный комплекс ворвалась группа вооруженных людей, они открыли стрельбу по посетителям, большинство из которых были посетителями концерта группы «Пикник». Одновременно с этим нападавшие подожгли здание. По официальным данным, число погибших достигло 144, еще 551 получили ранения и травмы. В рамках уголовных дел, связанных с этим терактом, были арестованы 18 человек.