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    Концертного зала «Крокус Сити Холл» больше не будет, но контур здания воссоздадут

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    Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 июня сообщил «РИА Новости», что сгоревший в результате теракта концертный зал в Подмосковье воссоздавать не будут. Вместе с тем Crocus Group отметил, что планирует восстановить границы поврежденного комплекса.

    «Плoщадь здaния, где находился «Крокус сити холл», [составляет] 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м. — прогоревшие кровля и периметр», — рассказали представители компании «ТАСС».

    Концертный зал «Крокус Сити Холл» находился посреди делового центра и в окружении других зданий. Рядом — станция московского метро «Мякинино». В связи со всем этим вокруг обгоревшего здания ходит много людей. Территорию необходимо привести в порядок. Внутренние конструкции сгоревшей части здания восстанавливать не планируется.

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    Будет ли организован на этом месте мемориал жертвам теракта, пока неизвестно. Ранее губернатор Московской области отмечал, что на этом месте может появиться памятный сквер.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В концертно-развлекательный комплекс ворвалась группа вооруженных людей, они открыли стрельбу по посетителям, большинство из которых были посетителями концерта группы «Пикник». Одновременно с этим нападавшие подожгли здание. По официальным данным, число погибших достигло 144, еще 551 получили ранения и травмы. В рамках уголовных дел, связанных с этим терактом, были арестованы 18 человек.

    Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

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