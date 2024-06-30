Кандидатская четверка. Кого допустили до выборов губернатора Петербурга

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На сайте петербургской избирательной комиссии появились данные о количестве подписей, которые сдали кандидаты в губернаторы Петербурга. Исходя из этого списка, можно с уверенностью предположить — в бюллетене на губернаторских выборах будут четыре фамилии.



Первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы стал действующий глава администрации Петербурга Александр Беглов. Решение о регистрации выдвиженца от «Единой России» приняли 27 июня . Необходимое условие для того, чтобы стать официальным кандидатом, — более 155 подписей муниципальных депутатов из не менее 84 муниципальных округов. Несогласованному претенденту исполнить такое почти невозможно — большинство муниципальных депутатов или бюджетники, или единороссы.

Это самый большой муниципальный фильтр по всей стране, снижать его петербургские депутаты этой весной отказались, сославшись на то, что, если фильтр отменить или снизить, люди запутаются — кандидатов будет слишком много. В итоге четыре из шести партий, представленных в Заксобрании, по тем или иным причинам остались без кандидатов на выборах, заявил «яблочник» Павел Шапчиц.

От выдвижения отказались «Новые люди», там заявили, что не смогут пройти муниципальный фильтр. Также собиралась идти на выборы глава регионального отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова, но и она в последний момент заявила, что не сможет собрать нужное количество подписей. В КПРФ выдвинули на выборы Романа Кононенко, хотя, по данным «Фонтанки», им предлагали отправить Бориса Зверева — самого возрастного депутата Заксобрания, поругавшегося с фракцией КПРФ, так как голосовал как «Единая Россия». Когда вместо этого партия выдвинула Кононенко, произошло странное — фракция в Заксобрании, которой он руководил, неожиданно сместила его с этого поста, а часть депутатов вышли из КПРФ. В итоге нужное количество подписей муниципального фильтра Кононенко не собрал. Как он заявил «Фонтанке», сдавать документы в избирком не будет. «Мы надеялись, что получится, но не получилось. Конечно, всему виной такая система: мы всегда выступаем против муниципального фильтра».

Впрочем, красно место пусто не бывает, вероятно, так рассуждали 162 муниципальных депутата, которые отдали свои подписи за другого коммуниста, представителя «Коммунистов России» Сергея Малинковича. Он известен как эпатажный политик, в некотором роде претендующий на славу Виталия Милонова. Одно из последних заявлений Малинковича — предложение отправить футболистов сборной России играть в Африку, а вместо них взять дворовых мальчишек. В КПРФ на Малинковича смотрят скептически. «Людей пытаются запутать, Малинкович представляет партию, которая мимикрирует под КПРФ, но на деле ей не является», — заявил Кононенко. Сам Малинкович тоже не благодушен к КПРФ — на одном из круглых столов, которые делают политтехнологи, он заявил, что именно «Коммунисты России» должны заменить в будущем созыве Заксобрания депутатов КПРФ, ведь они — неправильная оппозиция, так как голосуют против законопроекта о бюджете, а команда Малинковича будет голосовать за. Зарегистрировать Малинковича должны в течение 10 дней (документы для регистрации он сдал 28 июня).

Еще одну позицию в бюллетене займет 35-летний Павел Брагин, представитель партии «Зеленые». Павел — муниципальный депутат в округе Ульянка. Туда он избрался от «Справедливой России» в 2019 году. На момент выдвижения работал руководителем аппарата генерального директора ООО «Производственно-коммерческая Фирма "Петро ВАСТ"». Компания является субподрядчиком «Невского экологического оператора», монополиста, который вывозит мусор в Петербурге. На выборах Брагин собирается продвигать экологическую повестку. В поддержку выдвижения Брагина, что неудивительно, подписались в числе прочих депутаты от «Единой России».

И, наконец, четвертым кандидатом станет депутат ЛДПР Максим Яковлев. Его главная особенность — непубличность.

Сложно будет ошибиться, сказав, что как минимум в этом парламентском созыве он ни разу не выходил на трибуну, чтобы высказать свое мнение по тому или иному законопроекту. Он и сам-то не подозревал, что ЛДПР его выдвинет, о чём сообщил журналистам «Закс.ру» в начале июня: «Я думал, что будет другой человек». О том, что Яковлев принес 24 июня подписи в горизбирком, сообщил даже не он сам, а глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

Помимо этих четверых документы в горизбирком сдали врач Александр Абдин, выдвинутый РПСС («Российская партия свободы и справедливости», до недавнего времени имевшая аббревиатуру КПСС) и выдвинутая «Родиной» предпринимательница Мария Михайлова. Судя по документам, опубликованным на сайте комиссии, они сдали порядка 50 подписей, этого недостаточно для регистрации кандидатом. Михайлова, не дожидаясь отказа, заявила, что снимает свою кандидатуру и поддержит на выборах Александра Беглова. Будет ли тоже самое заявлять Абдин, он ответить не смог.

В течение месяца в горизбирком принесли документы для участия в выборах более двух десятков человек. Большая часть из них, судя по всему, делала это вовсе не для того, чтобы попасть в бюллетень. Как писала «Фонтанка», одними из первых выдвиженцев стали 36-летняя Лилия Судьина, директор бюджетной организации «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга», муниципальный депутат от «Единой России», и Владислав Воронков, специалист в области ЖКХ, глава партнерства «МежРегионРазвитие», сторонник «Единой России». В числе тех, кто позиционировал себя в качестве независимых кандидатов, были активист Александр Виноградов и блокадница Людмила Васильева, позиционирующая себя как кандидат «за мир». Оба заявляли о себе как самовыдвиженцы. Это значит, что помимо муниципального фильтра им нужно было собрать еще и более 70 тысяч подписей жителей. Единственную публичную кампанию по сбору подписей вела Васильева. В воскресенье, 30 июня, в ее штабе заявили, что не смогли собрать нужное количество.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»