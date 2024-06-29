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    Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал в качестве товарного знака свой портрет

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    Певец и композитор Игорь Николаев получил сертификат Роспатента о регистрации в качестве товарного знака собственного цветного портрета – обратил внимание «РБК Вино». Год назад Николаев получил исключительное право на использование фразы «Выпьем за любовь».

    По информации с сайта «Роспатента», портрет заявлен в качестве товарного знака по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Среди них и производство вина или крепких алкогольных напитков. В целом спектр услуг включает в себя сельскохозяйственные, рекламные, косметические, массаж, музыкотерапию, интернет-услуги и еще несколько десятков разновидностей.

    Фото: Федеральный институт промышленной собственности
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    По данным системы СПАРК, Игорь Николаев зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, отдыха, развлечений и рекламных услуг. Руководителем или владельцем какой-либо компании он сейчас не является.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о госпитализации Игоря Николаева. Он заверил, что врачи обследовали его и ничего страшного с его здоровьем не случилось.

    Фото: Федеральный институт промышленной собственности

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    Игорь НиколаевПортретТоварный знакРоспатент
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