Игорь Николаев рассказал подробности своей госпитализации

Певец и композитор Игорь Николаев поделился подробностями своей госпитализации. По словам 63-летнего музыканта, публикации о критическом состоянии «несколько преувеличены.
«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо <…> Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!» — написал 31 января певец на своей странице во «ВКонтакте».
Сегодня в Telegram-каналах появились сообщения, что Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт. Затем медики якобы подтвердили такой диагноз у артиста.