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    Игорь Николаев рассказал подробности своей госпитализации

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    1 комментарий

    Певец и композитор Игорь Николаев поделился подробностями своей госпитализации. По словам 63-летнего музыканта, публикации о критическом состоянии «несколько преувеличены.

    «Прохожу обследование, чувствую себя хорошо <…> Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!» — написал 31 января певец на своей странице во «ВКонтакте».

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    Сегодня в Telegram-каналах появились сообщения, что Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт. Затем медики якобы подтвердили такой диагноз у артиста.

    Фото: Страница Игоря Николаева во «ВКонтакте»

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    Игорь НиколаевГоспитализация
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    Комментарии 1

    Гость31 Янв 2023 в 17:20
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