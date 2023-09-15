«Поводов для беспокойства нет». Певец и композитор Игорь Николаев в больнице, но не в реанимации

Народный артист России Игорь Николаев действительно в больнице. Но госпитализирован он в плановом порядке. «Поводов для беспокойства нет», — сообщил 15 сентября ТАСС неназванный источник в окружении музыканта.



«С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации», — цитирует агентство слова собеседника.



Напомним, ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Николаев якобы находится в палате интенсивной терапии. Говорилось о серьёзных проблемах с сердцем.



«Фонтанка» с удовольствием констатирует, что худшие опасения не подтвердились и желает артисту крепкого здоровья.

