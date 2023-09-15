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    «Поводов для беспокойства нет». Певец и композитор Игорь Николаев в больнице, но не в реанимации

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    Народный артист России Игорь Николаев действительно в больнице. Но госпитализирован он в плановом порядке. «Поводов для беспокойства нет», — сообщил 15 сентября ТАСС неназванный источник в окружении музыканта.

    «С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации», — цитирует агентство слова собеседника.

    Напомним, ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Николаев якобы находится в палате интенсивной терапии. Говорилось о серьёзных проблемах с сердцем.

    «Фонтанка» с удовольствием констатирует, что худшие опасения не подтвердились и желает артисту крепкого здоровья.

    Игорю Николаеву 63 года. Он родился в Холмске (Сахалинская область). Создал такие хиты как «Айсберг», «Расскажите, птицы» для Аллы Пугачевой, «Странник», «Младший лейтенант» для Ирины Аллегровой, «Желтые тюльпаны», «Подсолнухи», «Маленькая страна» для Наташи Королевой.

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