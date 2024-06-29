Обыкновенный фанатизм. Как жил и служил полковник Смирнов до и после убийства журналиста Максимова

Арестованный за взрыв бизнесмена полковник МВД в отставке носил погоны столь рьяно, что от него шарахались силовики. Его разработки усеяны трупами, избиениями, даже жаждой сажать своих. «Фонтанка» доказывает: система прекрасно это видела. Сегодня — ровно 20 лет спустя с исчезновения петербургского журналиста.
Недавнее обвинение в уничтожении конкурентов при дележе активов в порту Петербурга, выдвинутое Следственным комитетом бывшему полковнику полиции Михаилу Смирнову, незримо для горожан всколыхнуло память правоохраны.
29 июня 2004 года в Петербурге пропал журналист «Фонтанки», «Города 812», Агентства журналистских расследований Максим Максимов. Через полгода выяснилось, что его заманили в баню на Фурштатской улице, где поджидали оперативники Смирнов и Пятов. Задушили, труп завернули в пленку и вывезли в Ленобласть. В деле по убийству с тех времен лежат доказательства. Об этом написаны сотни статей, сняты десятки сюжетов на ТВ. Максим изучал метод сотрудника Смирнова.
На аресте по взрыву в суде Смирнов произнес несколько слов о невиновности. Его публичной эмоцией явилось наречие: «Обидно». Автор его знает лично — он жутко удивительный. Сегодня я достал копии хранящихся у нас официальных документов (протоколы допроса, проверки УСБ). Предельно конкретные сюжеты дадут масштаб личности Смирнова. Поверьте, это не про рассуждения, кто убил нашего товарища.
Смирнов надел погоны в 1990 году, через несколько лет в Чечне его ранили (контузия), наградили. Можно интересно рассуждать о мировосприятии после войн, но в строй он вернулся другим. Мастер спорта, небольшого роста, очень сильный, немногословен, с долгим терпением, всегда с непроницаемым лицом. На него трудно обратить внимание. Несмотря на наклон текста, справедливо поставить восклицательный знак: он не брал.
Зайдем в тему необычно. В начале 2005 года (уже после убийства Максимова) Смирнова поставили ответственным от руководства ГУ МВД по Северо-Западу (находилось в здании на улице Чайковского). Вечером он увидел трех персонажей, прикованных к лестничной решетке наручниками (стандарт для таких мероприятий). Орлов привезли со стрелки в кафе, где они предъявили претензии на
Никто не заподозрил Смирнова в корысти, к тому времени к нему относились чуть ли не как к мифической фигуре.
Руководители прекрасно знали минимум о нескольких его невероятных былях. Кто-то считал, что нет доказательств, кто-то — иначе. К тому же у Смирнова были лучшие по Северо-Западу показатели. Он специализировался на коррупционерах и беспощадно расправился с десятками депутатов (от Новгородского ЗакСа до муниципальных в Ленобласти), сотрудниками Пулковской таможни, главами администраций, гаишниками, следователями, даже вице-губернатором Смольного (по материалам Смирнова Валентин Меттус снят с должности в 1997 году). С мартирологом за подписью Смирнова вы можете ознакомиться на 47news.
Эпизод, по которому недавно арестовали Смирнова, тоже уникален. «Фонтанка» излагала: его догнали за убийство, совершенное в июне 1998 года. Тогда, во время войны за активы порта, под видом сотрудников ГИБДД трое остановили машину. Досмотрели, отпустили, а метров через сто бизнесмен с братвой взорвался. Один труп, два на реанимацию.
Это были оппоненты гангстера Новикова, но его не спросить — застрелили через пару месяцев после взрыва. Сегодня Смирнову (тогда — он капитан) вменяют как организацию процесса, так и непосредственное участие во время закладки СВУ. (На обыске у Смирнова нашли общие фотографии с Новиковым, 26 лет назад он был крестным сына Смирнова.)
Дальше — больше. В 2001 году Смирнов разрабатывал главу администрации в Ленобласти Эдуарда Чирко (достоин отдельного эпоса). И тут случился брак. Подведенный под Чирко доверенный человек (фактически — агент) Алексеев заварил свою игру и раскрыл оперативные замыслы будущим взяточникам (он понимал ресурс фигурантов в «тамбовском» сообществе). Смирнов прослушивал телефоны и все понял. Алексеева вызвали в кабинет Смирнова, тот провел с ним воспитательную беседу о недопустимости предательства интересов службы и отпустил (позже Смирнова допрашивали по этому поводу, и он подтвердил). Больше Алексеева никто не видел. Вернее, вышел пристыженный Алексеев 12 июля, а 19 июля на обочине трассы Петербург —Всеволожск его нашли с несколькими пулями внутри.
Как говорится, смерть изменникам совсекретным приказам МВД.
В начале 2002 года Генеральной прокуратурой по Северо-Западу возбуждается уголовное дело по мошенничеству с «Мерседесом» замглавы Пулковской таможни. Этому предшествовало его задержание за взятку (инициатор Смирнов). Сегодня имеются объективные доказательства о провокации, да и тогда задержанный куда только не обращался. «Мерседес» же его исчез, а журналист Максимов об этом анонсировал материал в журнале «Город 812» и копал дальше.
Смирнову было предъявлено обвинение в злоупотреблениях, а в конце 2003-го уголовное преследование прекратили (сейчас дело в архиве, сроки давности рухнули). Максимов же продолжил встречи с теми, кто пострадал от Смирнова. Максим пытался доказать принцип провокаций.
Тем временем в начале 2004 года в парадной собственного дома по-настоящему избили прокурора Генеральной прокуратуры в СЗФО Русову. Били и ногами. Именно она расследовала уголовное дело в отношении Смирнова, была недовольна прекращением и делала все возможное, включая помощь адвокатам, чтобы отменить это решение. Уже на тот момент приоритетной версией нападения считался заказ Смирнова. Никто ничего доказать не смог. Или.
При этом жертва — не какой-то репортер, а ответственный сотрудник ГП. При этом в 1998-м взорвали не ларечника, а серьезного бизнесмена плюс его крышу. При этом о странности убийства осведомителя Алексеева знали все. Буквально. От УСБ до ФСБ.
29 июня 2004 года на встречу со Смирновым под надуманным предлогом затаскивают Максимова. Дальше вы знаете: убили, завернули, закопали. Есть прямые показания непосредственных участников (автор отвечает за эти слова — сам с ними разговаривал).
К июлю 2005-го о вине Смирнова и Пятова основатель АЖУР Андрей Константинов уже сообщил (в том числе на личных встречах) большинству руководителей силовых ведомств России. Его внимательно слушали.
В том же июле выживший после взрыва в 1998-м Сериков (из гангстеров) опознает Смирнова как человека, командующего «гаишниками» при остановке его автомашины (кто-то тем делом еще пытался заниматься). Но вскоре Серикова, а это была нехилая фигура, расстреливают на Бассейной улице, а протокол опознания волшебным образом исчезает.
От себя лично: «Страшно не то, что человек в молитве лоб о пол расшибает, а то, что рядом стоят и считают поклоны».
Наконец хоть что-то случается. Генеральная прокуратура арестовывает Смирнова и двух его подчиненных за фальсификацию доказательств коррупции в отношении представителей власти. Смирнов долго сидит в изоляторе ФСБ на Шпалерной. В
Приятно — неприятно, а присяжные отразили коллективную картину: честные менты сажают казнокрадов, может, и криво, но сажают, а ФСБ с каких-то щей мешает бороться со взятками. Все ясно.
Смирнов и товарищи восстанавливаются в МВД, а один из них дорастает до замначальника Управления собственной безопасности. (Из неизданного: со мной лично беседовал начальник ГУ МВД по СЗФО генерал Быков. Он уже отсидел за махинации с «золотыми парашютами», а тогда рекомендовал мне не вытаскивать историю с убийством Максимова в публичное поле.)
И тогда на обыске у Смирнова, и недавно на обыске в его квартире, связанном уже со взрывом, не то что роскоши не нашли — обстановка, как у бедного советского инженера, а в пользовании у Смирнова «Жигули»-«копейка» образца 80-х.
Журналист имеет возможность свободно общаться с его бывшими сослуживцами. Проговорив все эти истории, я услышал то, что знал: «идейный», «тихий», «лучше не связываться». «Такое впечатление, что ты переписал все наши разговоры двадцатилетней давности», — ответил один из его коллег.
К 2019-му Смирнов уходит в отставку по выслуге лет. Практически 30 лет в строю.
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»