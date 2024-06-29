Обыкновенный фанатизм. Как жил и служил полковник Смирнов до и после убийства журналиста Максимова

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Арестованный за взрыв бизнесмена полковник МВД в отставке носил погоны столь рьяно, что от него шарахались силовики. Его разработки усеяны трупами, избиениями, даже жаждой сажать своих. «Фонтанка» доказывает: система прекрасно это видела. Сегодня — ровно 20 лет спустя с исчезновения петербургского журналиста.



Недавнее обвинение в уничтожении конкурентов при дележе активов в порту Петербурга, выдвинутое Следственным комитетом бывшему полковнику полиции Михаилу Смирнову, незримо для горожан всколыхнуло память правоохраны.



29 июня 2004 года в Петербурге пропал журналист «Фонтанки», «Города 812», Агентства журналистских расследований Максим Максимов. Через полгода выяснилось, что его заманили в баню на Фурштатской улице, где поджидали оперативники Смирнов и Пятов. Задушили, труп завернули в пленку и вывезли в Ленобласть. В деле по убийству с тех времен лежат доказательства. Об этом написаны сотни статей, сняты десятки сюжетов на ТВ. Максим изучал метод сотрудника Смирнова.

журналист Максимов Поделиться Поделиться





На аресте по взрыву в суде Смирнов произнес несколько слов о невиновности. Его публичной эмоцией явилось наречие: «Обидно». Автор его знает лично — он жутко удивительный. Сегодня я достал копии хранящихся у нас официальных документов (протоколы допроса, проверки УСБ). Предельно конкретные сюжеты дадут масштаб личности Смирнова. Поверьте, это не про рассуждения, кто убил нашего товарища.



Смирнов надел погоны в 1990 году, через несколько лет в Чечне его ранили (контузия), наградили. Можно интересно рассуждать о мировосприятии после войн, но в строй он вернулся другим. Мастер спорта, небольшого роста, очень сильный, немногословен, с долгим терпением, всегда с непроницаемым лицом. На него трудно обратить внимание. Несмотря на наклон текста, справедливо поставить восклицательный знак: он не брал.



Зайдем в тему необычно. В начале 2005 года (уже после убийства Максимова) Смирнова поставили ответственным от руководства ГУ МВД по Северо-Западу (находилось в здании на улице Чайковского). Вечером он увидел трех персонажей, прикованных к лестничной решетке наручниками (стандарт для таких мероприятий). Орлов привезли со стрелки в кафе, где они предъявили претензии на 50 тысяч долларов. Среди прикованных скучал вор в законе Жорик Московский. Смирнову не понравилось такое обращение с гражданами. Он потребовал объяснений, а коллеги его послали. В результате Смирнов расковал троицу, опросил ее в своем кабинете, отпустил, а в Генеральную прокуратуру направил инициативный рапорт о привлечении своих сотрудников за превышение и злоупотребление. Ладно обалдело все подразделение — ошалел и Жорик.



Никто не заподозрил Смирнова в корысти, к тому времени к нему относились чуть ли не как к мифической фигуре.

Руководители прекрасно знали минимум о нескольких его невероятных былях. Кто-то считал, что нет доказательств, кто-то — иначе. К тому же у Смирнова были лучшие по Северо-Западу показатели. Он специализировался на коррупционерах и беспощадно расправился с десятками депутатов (от Новгородского ЗакСа до муниципальных в Ленобласти), сотрудниками Пулковской таможни, главами администраций, гаишниками, следователями, даже вице-губернатором Смольного (по материалам Смирнова Валентин Меттус снят с должности в 1997 году). С мартирологом за подписью Смирнова вы можете ознакомиться на 47news.



Эпизод, по которому недавно арестовали Смирнова, тоже уникален. «Фонтанка» излагала: его догнали за убийство, совершенное в июне 1998 года. Тогда, во время войны за активы порта, под видом сотрудников ГИБДД трое остановили машину. Досмотрели, отпустили, а метров через сто бизнесмен с братвой взорвался. Один труп, два на реанимацию.

Предъявленный Смирнову эпизод со взрывом автомашины Поделиться Поделиться





Предъявленный Смирнову эпизод со взрывом автомашины Поделиться Поделиться





Это были оппоненты гангстера Новикова, но его не спросить — застрелили через пару месяцев после взрыва. Сегодня Смирнову (тогда — он капитан) вменяют как организацию процесса, так и непосредственное участие во время закладки СВУ. (На обыске у Смирнова нашли общие фотографии с Новиковым, 26 лет назад он был крестным сына Смирнова.)

Дальше — больше. В 2001 году Смирнов разрабатывал главу администрации в Ленобласти Эдуарда Чирко (достоин отдельного эпоса). И тут случился брак. Подведенный под Чирко доверенный человек (фактически — агент) Алексеев заварил свою игру и раскрыл оперативные замыслы будущим взяточникам (он понимал ресурс фигурантов в «тамбовском» сообществе). Смирнов прослушивал телефоны и все понял. Алексеева вызвали в кабинет Смирнова, тот провел с ним воспитательную беседу о недопустимости предательства интересов службы и отпустил (позже Смирнова допрашивали по этому поводу, и он подтвердил). Больше Алексеева никто не видел. Вернее, вышел пристыженный Алексеев 12 июля, а 19 июля на обочине трассы Петербург —Всеволожск его нашли с несколькими пулями внутри.

С места обнаружения тела доверенного лица Смирнова Поделиться Поделиться





Как говорится, смерть изменникам совсекретным приказам МВД.



В начале 2002 года Генеральной прокуратурой по Северо-Западу возбуждается уголовное дело по мошенничеству с «Мерседесом» замглавы Пулковской таможни. Этому предшествовало его задержание за взятку (инициатор Смирнов). Сегодня имеются объективные доказательства о провокации, да и тогда задержанный куда только не обращался. «Мерседес» же его исчез, а журналист Максимов об этом анонсировал материал в журнале «Город 812» и копал дальше.

Смирнову было предъявлено обвинение в злоупотреблениях, а в конце 2003-го уголовное преследование прекратили (сейчас дело в архиве, сроки давности рухнули). Максимов же продолжил встречи с теми, кто пострадал от Смирнова. Максим пытался доказать принцип провокаций.



Тем временем в начале 2004 года в парадной собственного дома по-настоящему избили прокурора Генеральной прокуратуры в СЗФО Русову. Били и ногами. Именно она расследовала уголовное дело в отношении Смирнова, была недовольна прекращением и делала все возможное, включая помощь адвокатам, чтобы отменить это решение. Уже на тот момент приоритетной версией нападения считался заказ Смирнова. Никто ничего доказать не смог. Или.

Крайний слева Смирнов, с коллегами Поделиться Поделиться





При этом жертва — не какой-то репортер, а ответственный сотрудник ГП. При этом в 1998-м взорвали не ларечника, а серьезного бизнесмена плюс его крышу. При этом о странности убийства осведомителя Алексеева знали все. Буквально. От УСБ до ФСБ.



29 июня 2004 года на встречу со Смирновым под надуманным предлогом затаскивают Максимова. Дальше вы знаете: убили, завернули, закопали. Есть прямые показания непосредственных участников (автор отвечает за эти слова — сам с ними разговаривал).

К июлю 2005-го о вине Смирнова и Пятова основатель АЖУР Андрей Константинов уже сообщил (в том числе на личных встречах) большинству руководителей силовых ведомств России. Его внимательно слушали.



В том же июле выживший после взрыва в 1998-м Сериков (из гангстеров) опознает Смирнова как человека, командующего «гаишниками» при остановке его автомашины (кто-то тем делом еще пытался заниматься). Но вскоре Серикова, а это была нехилая фигура, расстреливают на Бассейной улице, а протокол опознания волшебным образом исчезает.

От себя лично: «Страшно не то, что человек в молитве лоб о пол расшибает, а то, что рядом стоят и считают поклоны».



Наконец хоть что-то случается. Генеральная прокуратура арестовывает Смирнова и двух его подчиненных за фальсификацию доказательств коррупции в отношении представителей власти. Смирнов долго сидит в изоляторе ФСБ на Шпалерной. В 2007 году суд присяжных их оправдывает.

Приятно — неприятно, а присяжные отразили коллективную картину: честные менты сажают казнокрадов, может, и криво, но сажают, а ФСБ с каких-то щей мешает бороться со взятками. Все ясно.

Смирнов и товарищи восстанавливаются в МВД, а один из них дорастает до замначальника Управления собственной безопасности. (Из неизданного: со мной лично беседовал начальник ГУ МВД по СЗФО генерал Быков. Он уже отсидел за махинации с «золотыми парашютами», а тогда рекомендовал мне не вытаскивать историю с убийством Максимова в публичное поле.)



И тогда на обыске у Смирнова, и недавно на обыске в его квартире, связанном уже со взрывом, не то что роскоши не нашли — обстановка, как у бедного советского инженера, а в пользовании у Смирнова «Жигули»-«копейка» образца 80-х.



Журналист имеет возможность свободно общаться с его бывшими сослуживцами. Проговорив все эти истории, я услышал то, что знал: «идейный», «тихий», «лучше не связываться». «Такое впечатление, что ты переписал все наши разговоры двадцатилетней давности», — ответил один из его коллег.

К 2019-му Смирнов уходит в отставку по выслуге лет. Практически 30 лет в строю.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

