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    В Абхазии арестованы шестеро подозреваемых в стрельбе на границе с РФ. Причиной был имущественный конфликт

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    Суд Гагрского района Абхазии арестовал всех шестерых предполагаемых участников инцидента на границе с Россией 23 июня. Как сообщает ТАСС, 28 июня принято решение взять под стражу на два месяца Игоря Чаговца и братьев Беслана и Аслана Какалия, задержанных 25 июня. Ранее такую же меру пресечения суд избрал трем другим подозреваемым: Константину Чаговцу и братьям Беслану и Баталу Годжуа.

    По данным следствия, днём 23 июня эти мужчины подъехали на «Чери» к КПП «Псоу» у российско-абхазской границы и стали стрелять из автомата Калашникова. Всего было 27 выстрелов. Три человека получили ранения, один погиб.

    Поводом, по словам главы МВД Абхазии, послужил имущественный конфликт между задержанными и братьями Камлия. Даур Камлия находится в больнице с огнестрельным ранением. Игорь Камлия после перестрелки перешел российскую границу, но был задержан и передан правоохранительным органам Абхазии, он содержится в ИВС. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям УК Республики Абхазия: убийство, совершенное общеопасным способом и группой лиц по предварительному сговору, приготовление к преступлению, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия.

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