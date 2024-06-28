В Абхазии арестованы шестеро подозреваемых в стрельбе на границе с РФ. Причиной был имущественный конфликт

Суд Гагрского района Абхазии арестовал всех шестерых предполагаемых участников инцидента на границе с Россией 23 июня. Как сообщает ТАСС, 28 июня принято решение взять под стражу на два месяца Игоря Чаговца и братьев Беслана и Аслана Какалия, задержанных 25 июня. Ранее такую же меру пресечения суд избрал трем другим подозреваемым: Константину Чаговцу и братьям Беслану и Баталу Годжуа.



По данным следствия, днём 23 июня эти мужчины подъехали на «Чери» к КПП «Псоу» у российско-абхазской границы и стали стрелять из автомата Калашникова. Всего было 27 выстрелов. Три человека получили ранения, один погиб.