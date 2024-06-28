Помахал кулаками после «Урока мужества». Участнику СВО из Аткарска дали четыре года колонии за избиение семейной пары и полицейского

Саратовский гарнизонный военный суд 28 июня вынес приговор жителю Аткарска Дмитрию Кирюхину, избившему соседей и полицейского. Бывшему сотруднику правоохранительных органов и участнику СВО дали четыре года колонии общего режима, сообщило издание 164.ru.



Кроме того, Кирюхин должен будет выплатить каждому пострадавшему компенсацию за моральный вред в размере 100 тысяч рублей, а за физический ущерб — 12,6 тысячи рублей. Также он обязан возместить расходы за адвоката в размере 50 тысяч рублей.



Мужчину осудили за преступление, которое он совершил в ноябре 2023 года. Осенью Кирюхин приехал в родной Аткарск в отпуск из зоны спецоперации. 14 ноября военнослужащего пригласили провести «Урок мужества» в школе, в которой он учился. Днем мужчина пообщался со школьниками, а вечером напился горячительных напитков. Перебрав с алкоголем, участник СВО напал на соседа и его жену во дворе дома. Кирюхин избил семейную пару, а затем покалечил полицейского, который пришел на помощь пострадавшим.



Тогда произошедшее прокомментировал глава Аткарского муниципального района Виктор Елин в своем telegram-канале. Он отметил, что Кирюхин будет отвечать как положено по закону.



«Справедливое и беспристрастное расследование этого дела — в интересах всего нашего города», — написал Елин.



Как сообщает 164.ru, сначала уголовное дело по факту избиения троих людей возбудили по статье «Покушение на убийство», но позже переквалифицировали на «хулиганство». Кроме того, издание пишет, что перед началом судебного процесса Кирюхин спросил у адвоката про потерпевшую: «А чучело здесь?»



Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Кузбассе нашли подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Предположительно, им может быть неоднократно судимый мужчина, который вернулся с СВО. В зону спецоперации он попал из колонии.

