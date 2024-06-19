РИА: задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы пошел на СВО из колонии

Мужчина, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в Кузбассе 19 июня, побывал на СВО. В зону боевых действий он отправился из колонии, попал в плен и вышел оттуда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Как подозреваемый попал в Топки, не уточняется.



«Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел», — сказал источник.



Напомним, 12-летняя девочка пропала вчера в городе Топки. Её тело с признаками насильственной смерти нашли сегодня в колодце у заброшенного здания. Вскоре задержали подозреваемого — 49-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.