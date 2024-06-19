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    РИА: задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы пошел на СВО из колонии

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    Мужчина, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в Кузбассе 19 июня, побывал на СВО. В зону боевых действий он отправился из колонии, попал в плен и вышел оттуда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Как подозреваемый попал в Топки, не уточняется.

    «Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел», — сказал источник.

    Напомним, 12-летняя девочка пропала вчера в городе Топки. Её тело с признаками насильственной смерти нашли сегодня в колодце у заброшенного здания. Вскоре задержали подозреваемого — 49-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.

    Новость дополняется.

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