Пропавшую в Кузбассе 12-летнюю девочку нашли в колодце

Пропавшую в кузбасском городе Топки 12-летнюю девочку нашли мёртвой. Об этом сообщает 19 июня СУ СК по Кемеровской области.
Тело обнаружено в колодце у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Есть признаки насильственной смерти.
Девочка пропала 18 июня: ушла из дома утром и не вернулась. В её поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры, сообщал портал NGS42.RU.
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения несовершеннолетней (статья 105 УК РФ). Работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК.