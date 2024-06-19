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    Пропавшую в Кузбассе 12-летнюю девочку нашли в колодце

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    Пропавшую в кузбасском городе Топки 12-летнюю девочку нашли мёртвой. Об этом сообщает 19 июня СУ СК по Кемеровской области.

    Тело обнаружено в колодце у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Есть признаки насильственной смерти.

    Девочка пропала 18 июня: ушла из дома утром и не вернулась. В её поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры, сообщал портал NGS42.RU.

    Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения несовершеннолетней (статья 105 УК РФ). Работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК.

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