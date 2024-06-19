В Кузбассе задержали предполагаемого убийцу 12-летней девочки

В Кузбассе нашли подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Предполагаемого убийцу задержали, сообщили 19 июня в пресс-службе СК СУ России по Кемеровской области.



Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина был ранее неоднократно судим. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что девочку нашли мертвой в городе Топки. Ее труп обнаружили в колодце. На теле были следы насилия. Подростка искали полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Родители заявили о ее пропаже 18 июня. Утром она ушла из дома и не вернулась.