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    В Кузбассе задержали предполагаемого убийцу 12-летней девочки

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    В Кузбассе нашли подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Предполагаемого убийцу задержали, сообщили 19 июня в пресс-службе СК СУ России по Кемеровской области.

    Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина был ранее неоднократно судим. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

    Напомним, что девочку нашли мертвой в городе Топки. Ее труп обнаружили в колодце. На теле были следы насилия. Подростка искали полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Родители заявили о ее пропаже 18 июня. Утром она ушла из дома и не вернулась.

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    Убийство ребенкаКемеровская область
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