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    Подрядчик объяснил и показал «Фонтанке», что происходит на площади Труда перед установкой памятника адмиралу Ушакову

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    На площади Труда 28 июня начались работы по благоустройству, которые предваряют установку памятника адмиралу Федору Ушакову. Это вызвало беспокойство у местных жителей, поскольку место исторически ценное и совсем рядом проходят подземные коммуникации. Люди обратились в прокуратуру и СК — а подрядчик объяснил «Фонтанке», что происходит.

    В компании ПО «Возрождение» рассказывают, что работы по обустройству территории и по установке памятника разделены: их курируют и исполняют разные организации. С разным успехом проходит и их согласование. Проект благоустройства уже утвержден КГИОП, а проект памятника еще проходит завершающий этап согласования ведомствами.

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    Сейчас на площади планируют демонтировать старое покрытие и уложить гранитные плиты. Согласованный рисунок мощения будет представлять собой три квадрата, сформированные тёмными и светлыми гранитными плитами. Работы не предполагают создание дополнительных углублений в земле, поэтому объект археологического наследия «Фундамент Благовещенской церкви 1844–1849 годов» должен остаться в целости и сохранности.

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    Кроме этого, установят новые скамейки, урны и вазоны, обустроят газон и посадят кустарники.

    Заказчик благоустройства — фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.

    За установку же памятника адмиралу Ушакову отвечает Ассоциация общественных организаций ветеранов ВМФ и исполнитель работ «СиЭлГрупп».

    «В опыте группы компаний «Возрождение» — более ста объектов благоустройства. В их числе объекты культурного наследия — такие, как Дворцовая площадь, площадь Искусств, Петропавловская крепость, Университетская набережная, стрелка Васильевского острова, арка Главного штаба», — заверяют исполнители работ по благоустройству.

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    ВозрождениеПлощадь ТрудаПамятник УшаковуБлагоустройство
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