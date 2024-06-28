Подрядчик объяснил и показал «Фонтанке», что происходит на площади Труда перед установкой памятника адмиралу Ушакову

На площади Труда 28 июня начались работы по благоустройству, которые предваряют установку памятника адмиралу Федору Ушакову. Это вызвало беспокойство у местных жителей, поскольку место исторически ценное и совсем рядом проходят подземные коммуникации. Люди обратились в прокуратуру и СК — а подрядчик объяснил «Фонтанке», что происходит.
В компании ПО «Возрождение» рассказывают, что работы по обустройству территории и по установке памятника разделены: их курируют и исполняют разные организации. С разным успехом проходит и их согласование. Проект благоустройства уже утвержден КГИОП, а проект памятника еще проходит завершающий этап согласования ведомствами.
Сейчас на площади планируют демонтировать старое покрытие и уложить гранитные плиты. Согласованный рисунок мощения будет представлять собой три квадрата, сформированные тёмными и светлыми гранитными плитами. Работы не предполагают создание дополнительных углублений в земле, поэтому объект археологического наследия «Фундамент Благовещенской церкви 1844–1849 годов» должен остаться в целости и сохранности.
Кроме этого, установят новые скамейки, урны и вазоны, обустроят газон и посадят кустарники.
Заказчик благоустройства — фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.
За установку же памятника адмиралу Ушакову отвечает Ассоциация общественных организаций ветеранов ВМФ и исполнитель работ «СиЭлГрупп».
«В опыте группы компаний «Возрождение» — более ста объектов благоустройства. В их числе объекты культурного наследия — такие, как Дворцовая площадь, площадь Искусств, Петропавловская крепость, Университетская набережная, стрелка Васильевского острова, арка Главного штаба», — заверяют исполнители работ по благоустройству.