На фестивале «Литература и кино» в Гатчине бесплатно покажут фильмы о Бунине, Льюисе Кэрролле, Викторе Пелевине и сериалы-экранизации

С 3 по 7 июля в городе Гатчина пройдет юбилейный — 30-й — Международный кинофестиваль «Литература и кино». На очередной смотр было прислано более 200 работ, из которых в конкурсную программу вошло 56 фильмов — и от профессиональных авторов и крупных студий, и от дебютантов, не только из России, но и из Беларуси, Сербии и стран Балтии.



Фото: кадр из фильма «Онегин» Поделиться Поделиться





Среди финалистов шорт-листа — хорошо принятый прессой и публикой «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Вести из Непала» Михаила Балабина по рассказу Виктора Пелевина, «Евгений Телегин» бывшего «митька» Виктора Тихомирова — пересказ пушкинского «Онегина» на новый лад. И, собственно, «Онегин» Сарика Андреасяна. В документальной секции будут работы и о Бунине, и о Льюисе Кэрролле, и о том же Викторе Пелевине, и о суде над Иосифом Бродским. Показаны будут и анимационные фильмы. Кроме того, впервые в конкурсе участвуют и сериалы-экранизации. Выбирать лучших будет жюри, в состав которого вошли писатели Сергей Шаргунов и Лев Наумов, композитор Ольга Петрова, киновед Алена Сычева и кинорежиссер Татьяна Малова.



Фото: кадр из фильма «Свиделись» Поделиться Поделиться





Часть фильмов представят сами режиссеры, а после показа можно будет остаться на обсуждение с авторами. Кроме того, пройдут творческие встречи с народными артистами Светланой Немоляевой, Александром Михайловым и Георгием Штилем, заслуженными артистками Валентиной Паниной и Натальей Хорохориной, актрисой и певицей Мананой Гогитидзе, актёром и телеведущим Андреем Ургантом, писателем Денисом Драгунским и другими.



Кроме конкурсной программы, на фестивале покажут ретроспективы картин, снятых на «Ленфильме» и «Мосфильме»: обе студии в этом году юбиляры. «Мосфильму» исполняется век, а «Ленфильму» целых сто десять лет. Вдобавок во внеконкурсной программе покажут документальный фильм с Владимиром Машковым о трагических событиях в городе Гатчина в годы Великой Отечественной войны «Гатчина. Молчание Сильвии».



Фото: кадр из фильма «Там, где цветет полынь» Поделиться Поделиться





В рамках детской программы тоже покажут фильмы и проведут мастер-классы для подростков по работе над видео.



Фестиваль в этом году развернется на нескольких площадках: в киноконцертном зале «Победа», в Гатчинском доме культуры, а также в Приоратском парке. Вход на все события фестиваля бесплатный (кроме церемоний открытия и закрытия).

Подробности программы — на сайте фестиваля. 18+