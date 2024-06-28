«В целях обеспечения потребностей ВС РФ»: судебные приставы передали Минобороны конфискованное имущество — от табака до машин

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России свыше 190 тысяч единиц разнообразного имущества, конфискованного у правонарушителей. Об этом стало известно 28 июня со слов главы службы Дмитрия Аристова, сказанных на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).



Передача была осуществлена «в рамках представленных полномочий и в соответствии с постановлением правительства России от 8 сентября 2023 года», уточнил директор ФССП и поделился примерами переданного ВС РФ с 1 января 2023 года конфиската: автотранспортные средства (изъятые после вождения в нетрезвом виде или использованные для совершения преступления), лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табак и многое другое.