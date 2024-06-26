«Ну побираются подчас наши военнослужащие». Сергей Степашин попросил Госдуму обратить внимание на довольствие участников СВО

Глава ассоциации юристов России и председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин, выступая на Петербургском юридическом форуме, заявил, что половину своей зарплаты военнослужащие Минобороны вынуждены тратить на обеспечение своих нужд, связанных исполнением служебного долга. Фрагмент трансляции речи Степашина публикует тг-канал «Фонтанка SPB Online».



«Ну побираются подчас наши военнослужащие. Я просто знаю, что… Сейчас не буду я афишировать эти вещи. Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на обмундирование, на всё остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счёт. Я сам советский генерал. Мы всегда ездили, извини меня, как положено, государством положено. Мы что, сейчас не можем это решить, что ли? Это вот маленький, казалось бы, вопрос, но он касается правовой защиты, национальных интересов наших защитников. Не бла-бла, а людей — живых, настоящих, рискующих своей жизнью. Вот давайте из этого исходить», — сказал Степашин в ходе дискуссии, которая состоялась 26 июня в рамках ПМЮФ-2024.

