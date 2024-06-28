«Ну ведь не падаю при вас»: Никиту Белых спросили о самочувствии, когда он появился в суде после освобождения

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых 28 июня явился в Кировский областной суд, где будет рассматриваться апелляция по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают РИА Новости.



Бывший глава региона появился в суде с двумя адвокатами и впервые предстал перед прессой с момента освобождения. Комментарии Белых обещал дать лишь после заседания суда, ответив лишь на вопрос о своем самочувствии: «Ну ведь не падаю при вас».

В суде он заявил, что с 8 июля выходит на новую работу, но не стал уточнять, какую именно.