«Ну ведь не падаю при вас»: Никиту Белых спросили о самочувствии, когда он появился в суде после освобождения

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых 28 июня явился в Кировский областной суд, где будет рассматриваться апелляция по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают РИА Новости.
Бывший глава региона появился в суде с двумя адвокатами и впервые предстал перед прессой с момента освобождения. Комментарии Белых обещал дать лишь после заседания суда, ответив лишь на вопрос о своем самочувствии: «Ну ведь не падаю при вас».
В суде он заявил, что с 8 июля выходит на новую работу, но не стал уточнять, какую именно.
Сегодня начинается рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный 26 декабря 2023 года. В прошлом году Октябрьский районный суд приговорил Никиту Белых к 2,5 годам колонии, признав виновным в злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ). Белых был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, но защита и прокуратура обжаловали приговор. Помимо этого Белых был оправдан и по делу о превышении полномочий (статья 286 УК РФ).
Напомним, Никита Белых 1 февраля 2018 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также был назначен штраф в размере 48 миллионов рублей.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что ждет экс-губернатора после освобождения.