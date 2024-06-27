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    Выбор горожан: как читатели проголосовали за лучшие клиники Петербурга, а «Доктор Питер» и «Фонтанка» их наградили

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Вручение Премии «Доктор Питер — частная медицина», которое уже четвертый раз проводят «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру», в сезоне 2024 года не обошлось без сюрпризов. Но главное осталось неизменным — награды получили клиники, которые набрали больше всего голосов от жителей города.

    Премия стартовала в марте. До середины апреля читатели предлагали своих кандидатов на выход в финал. Из тысяч клиник, работающих в городе, было названо несколько сотен лучших. Из них по количеству голосов с помощью экспертного совета был определен ТОП-100: по 10 лидеров в каждой номинации — 100 лучших частных клиник нашего города по версии самих горожан. А затем уже голосование определило лучших из лучших. Всего было подано 76 тысяч голосов, так что премия получилась действительно народной.

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    Что касается сюрпризов, то всего их получилось три. Во-первых, в этом году мы впервые вручили гран-при клиникам, которые побеждают в одной номинации четвертый год подряд — таких оказалось две. Во-вторых, мы решили отблагодарить Команды спасения — коллективы государственных медучреждений, проявившие особый профессионализм и человечность. В-третьих, помимо «народных» победителей была вручена награда «Выбор редакции» — клинике, которая активнее всего сотрудничала с порталом «Доктор Питер» в прошлом году.

    О том, кто стал победителем и как награждали финалистов, читайте в нашем материале.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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