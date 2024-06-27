Медведев: предложение по мирному урегулированию на Украине носит срочный характер

Предложение по мирному урегулированию ситуации на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин, носит срочный характер и основано на двух позициях. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 27 июня.
«Это важнейшее предложение, которое прозвучало из уст главы нашего государства», — подчеркнул Медведев. В первую очередь речь идет о признании факта изменения положения дел, отметил он.
«Существует оговорка о неизменности обстоятельств, которые послужили основанием к заключению договора <…>. Если обстоятельства меняются, то договор может заключаться на иных уже основаниях, а обстоятельства изменились», — указал зампредседателя Совбеза.
Вторая позиция, по его словам, заключается в провозглашении нейтралитета и невступлении Украины в недружественный РФ военный блок. При таких условиях переговоры могут быть продолжены, но если они не состоятся, то последующие переговоры «будут проходить на худших условиях, то есть на условиях с учётом того, что произойдёт в ходе специальной военной операции для Украины», заключил Медведев.
14 июня Владимир Путин во время выступления в МИД заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам при соблюдении ряда условий.
После этого, уже 20 июня, президент России уточнил на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам, что условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.