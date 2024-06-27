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    «Не нужно отказываться»: в ФАС предложили законодательно закрепить параллельный импорт на постоянной основе

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    Ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя следует законодательно закрепить в качестве постоянно работающего механизма. Такое мнение высказал 27 июня заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

    Так называемый «параллельный импорт» (то есть идущий одновременно с поставкой от официальных дилеров), по его словам, позволил сохранить уровень и объем товаров, необходимых российским потребителям, и снизить «влияние правообладателей» в условиях санкционного давления в отношении РФ. Поэтому единственным исключением из числа товаров, ввозимых в страну в рамках «параллельного импорта», должна стать продукция, производимая в России.

    По словам Пузыревского, от параллельного импорта «не нужно отказываться», но необходимо «пересмотреть его содержание в Гражданском кодексе».

    «Временные нормы, — сказал замглавы ФАС, — могут быть переведены на постоянную основу с разумными ограничениями, когда правообладатель, который добросовестно действует на территории РФ, будет иметь соответствующие гарантии» (цитата по «Интерфаксу»).

    Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что «параллельный импорт стабилизировал ситуацию на российском рынке, но он мешает развитию отечественных разработок».

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    Параллельный импортСергей ПузыревскийПМЮФФАС
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