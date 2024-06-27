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    Пожар на газопроводе высокого давления тушили в Приозерске

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    Утечка газа и возгорание произошли на газопроводе высокого давления в Приозерске.

    Как сообщает 47news, ЧП случилось вечером 26 июня на улице Калинина, 51, при производстве ремонтных работ. В здании по этом адресу находятся МФЦ и отдел по ГО и ЧС районной администрации. На место оперативно прибыли пожарные и газовая служба. Пожар был ликвидирован через час.

    По данным местной администрации, никто не пострадал. Подачу газа потребителям приостановили.

    «Котельная перешла на мазут, отключений не будет», — рассказал глава администрации района Александр Соклаков.

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