Пожар на газопроводе высокого давления тушили в Приозерске

Утечка газа и возгорание произошли на газопроводе высокого давления в Приозерске.
Как сообщает 47news, ЧП случилось вечером 26 июня на улице Калинина, 51, при производстве ремонтных работ. В здании по этом адресу находятся МФЦ и отдел по ГО и ЧС районной администрации. На место оперативно прибыли пожарные и газовая служба. Пожар был ликвидирован через час.
По данным местной администрации, никто не пострадал. Подачу газа потребителям приостановили.
«Котельная перешла на мазут, отключений не будет», — рассказал глава администрации района Александр Соклаков.