Глава Минсельхоза назвала сумму, которую страховщики выплатили аграриям за погибшие посевы

Страховые компании выплатили уже более 1 млрд руб. компенсаций аграриям, посевы которых уничтожили возвратные заморозки. Об этом сообщила в среду, 26 июня, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.



Как отмечает глава Минсельхоза, выплаты пострадавшим от заморозков стали результатом хорошей работы страховых компаний. При этом министр отметила важность страхования.



«Потому что ситуации погодные нас накрывают каждый год. Все регионы, в которых такие ситуации могут возникать, должны понимать свою ответственность. Если страховок не будет, не будет и возмещений», — объяснила Лут.

