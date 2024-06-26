Глава Минсельхоза назвала сумму, которую страховщики выплатили аграриям за погибшие посевы

Страховые компании выплатили уже более 1 млрд руб. компенсаций аграриям, посевы которых уничтожили возвратные заморозки. Об этом сообщила в среду, 26 июня, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
Как отмечает глава Минсельхоза, выплаты пострадавшим от заморозков стали результатом хорошей работы страховых компаний. При этом министр отметила важность страхования.
«Потому что ситуации погодные нас накрывают каждый год. Все регионы, в которых такие ситуации могут возникать, должны понимать свою ответственность. Если страховок не будет, не будет и возмещений», — объяснила Лут.
Большинство садов, которые пострадали во время заморозков, не были застрахованы, поэтому не получили страховые выплаты.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявлял, что более миллиона гектаров посевов в России, из которых около 850 тыс. приходится на зерновые, погибли в результате майских заморозков. В июне стало известно, что пострадало до 30% посевов озимых культур, а прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125–130 млн тонн.