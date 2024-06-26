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    Слезы и боль. Селин Дион показала, как борется с неизлечимой болезнью

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    Поп-звезда Селин Дион, которая недавно ушла со сцены из-за синдрома скованности мышц, показала журналистам, что ей приходится переживать во время приступа. Кадры из документального фильма «Я — Селин Дион» 26 июня публикует E! News.

    Репортеры стали свидетелями, как в течение нескольких минут артистка испытывала сильнейшие спазмы, которые обездвиживают ее полностью. В этот момент медики помогают Селин пережить приступ с помощью массажа и обезболивающих препаратов.

    «Как только у вас начинаются спазмы, не всегда организм понимает, когда остановиться. В конечном итоге он просто остается в сжатом положении», — объясняет терапевт спортивной медицины Террилл Лобо.

    «Если я не смогу бежать, я буду идти. Если я не смогу идти, я буду ползти. Но я не остановлюсь»,
    — заявила Селин Дион.

    Селин Дион, которую все знают по таким хитам, как My Heart Will Go On, Because You Loved Me, I'm Alive, прекратила гастрольную деятельность в 2022 году, сообщив, что у нее диагностирован синдром мышечной скованности (Stiff Person Syndrome, SPS) — редкое неврологическое заболевание с признаками аутоиммунной болезни, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц. По словам артистки, болезнь вызывает у нее неконтролируемые мышечные спазмы, которые серьезно влияют на возможность ходить и петь. Артистка хранила в тайне свой диагноз на протяжении 17 лет.

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