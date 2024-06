Слезы и боль. Селин Дион показала, как борется с неизлечимой болезнью

Селин Дион, которую все знают по таким хитам, как My Heart Will Go On , Because You Loved Me , I'm Alive , прекратила гастрольную деятельность в 2022 году , сообщив, что у нее диагностирован синдром мышечной скованности ( Stiff Person Syndrome, SPS ) — редкое неврологическое заболевание с признаками аутоиммунной болезни, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц. По словам артистки, болезнь вызывает у нее неконтролируемые мышечные спазмы, которые серьезно влияют на возможность ходить и петь. Артистка хранила в тайне свой диагноз на протяжении 17 лет .