Слезы и боль. Селин Дион показала, как борется с неизлечимой болезнью

Поп-звезда Селин Дион, которая недавно ушла со сцены из-за синдрома скованности мышц, показала журналистам, что ей приходится переживать во время приступа. Кадры из документального фильма
Репортеры стали свидетелями, как в течение нескольких минут артистка испытывала сильнейшие спазмы, которые обездвиживают ее полностью. В этот момент медики помогают Селин пережить приступ с помощью массажа и обезболивающих препаратов.
«Как только у вас начинаются спазмы, не всегда организм понимает, когда остановиться. В конечном итоге он просто остается в сжатом положении», — объясняет терапевт спортивной медицины
«Если я не смогу бежать, я буду идти. Если я не смогу идти, я буду ползти. Но я не остановлюсь»,
— заявила Селин Дион.
Селин Дион, которую все знают по таким хитам, как