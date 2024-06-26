Слезы и боль. Селин Дион показала, как борется с неизлечимой болезнью

Поп-звезда Селин Дион, которая недавно ушла со сцены из-за синдрома скованности мышц, показала журналистам, что ей приходится переживать во время приступа. Кадры из документального фильма «Я — Селин Дион» 26 июня публикует E! News .

Репортеры стали свидетелями, как в течение нескольких минут артистка испытывала сильнейшие спазмы, которые обездвиживают ее полностью. В этот момент медики помогают Селин пережить приступ с помощью массажа и обезболивающих препаратов.