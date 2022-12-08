Селин Дион рассказала о своей тяжелой болезни и отмене предстоящего тура

Канадская певица Селин Дион 8 декабря записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, что вынуждена отменить тур по состоянию здоровья. Она призналась, что страдает от редчайшего неврологического заболевания, которое диагностируют у одного на миллион, — синдрома мышечной скованности.



Певица акцентировала внимание на том, что петь — то, что она больше всего любит в жизни, и она надеется, что многочисленные врачи, которые с ней работают, смогут ей помочь увидеть еще своих поклонников со сцены и выступать для них. Однако в настоящее время она вынуждена отменить ближайшие концерты.

