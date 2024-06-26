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    «Есть некоторые нюансы». Главный синоптик Петербурга рассказал, как будет набирать силу жара и когда похолодает

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    К нам продолжает поступать теплая воздушная масса с запада, и благодаря почти полному отсутствию облаков солнце будет сильно прогревать воздух. Об особенностях погоды рассказывает 26 июня главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Вероятно, сегодня столбики термометров преодолеют отметку 25 градусов.

    «Скорее всего, так и будет, но есть некоторые нюансы, а точнее — сохраняющийся западный ветер, так как центр антициклона всё ещё в районе Риги», — пишет Колесов.

    Когда воздух становится теплее, западный ветер усиливается и, поскольку он дует с акватории Финского залива, охлаждает город. Поэтому в прибрежных районах города, скорее всего, будет не выше 23–24. А вот в центральных и восточных — 25–27 градусов.

    Уже в четверг в Ленинградской области там, где не влияют акватории, температура приблизится к 30 градусам, в пятницу и субботу, вероятно, превысит эту отметку. В пятницу ветер в Петербурге совсем ослабеет и к тому же поменяет свое направление, и поэтому плюс 30 вполне реальны. В субботу все зависит от атмосферного фронта. После его прихода пройдут кратковременные дожди и немного похолодает.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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